Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС

О важном политическом событии в жизни страны – Всебелорусском народном собрании – и о качестве белорусской медицины поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и главным врачом Минской центральной районной клинической больницы Гариком Барсамяном.
Виолетта Шаблинская, ведущая:
Вы как делегат чего ожидаете от предстоящего ВНС? И на ваш взгляд, какую роль играет Всебелорусское народное собрание в политической жизни страны?
Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
ВНС показывает демократичность нашего общества, то, что каждый человек – представители, его делегаты могут участвовать в обсуждении стратегических и важных проблем или направлений нашего общества. Это событие очень значимое.
То, что принимается программа социально-экономического развития, она очень понятна, и понятны ее задачи. Конечно, будут и тактические документы, которые будут определять стратегию. Качество жизни – это самое главное для любого человека.
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