Прямой эфир

Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС

30 ноября 2025 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О важном политическом событии в жизни страны – Всебелорусском народном собрании – и о качестве белорусской медицины поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и главным врачом Минской центральной районной клинической больницы Гариком Барсамяном.

Виолетта Шаблинская, ведущая:
Вы как делегат чего ожидаете от предстоящего ВНС? И на ваш взгляд, какую роль играет Всебелорусское народное собрание в политической жизни страны?

Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС-2

Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
ВНС показывает демократичность нашего общества, то, что каждый человек – представители, его делегаты могут участвовать в обсуждении стратегических и важных проблем или направлений нашего общества. Это событие очень значимое.

То, что принимается программа социально-экономического развития, она очень понятна, и понятны ее задачи. Конечно, будут и тактические документы, которые будут определять стратегию. Качество жизни – это самое главное для любого человека.

Подробности смотрите в видео.

# Всебелорусское народное собрание # Интервью # Гарик Барсамян

Другие новости рубрики

Все новости
Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном
30 ноября 2025 13:53

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном

Более 35 тыс. рублей выручили на выставке-ярмарке мастеров с инвалидностью
30 ноября 2025 13:42

Более 35 тыс. рублей выручили на выставке-ярмарке мастеров с инвалидностью

С 1 декабря автомобилисты обязаны перейти на зимние шины
30 ноября 2025 13:38

С 1 декабря автомобилисты обязаны перейти на зимние шины