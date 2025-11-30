Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС

О важном политическом событии в жизни страны – Всебелорусском народном собрании – и о качестве белорусской медицины поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и главным врачом Минской центральной районной клинической больницы Гариком Барсамяном.

Виолетта Шаблинская, ведущая:

Вы как делегат чего ожидаете от предстоящего ВНС? И на ваш взгляд, какую роль играет Всебелорусское народное собрание в политической жизни страны?