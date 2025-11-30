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Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном

30 ноября 2025 13:53
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Оглавление

О важном политическом событии в жизни страны – Всебелорусском народном собрании – и о качестве белорусской медицины поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и главным врачом Минской центральной районной клинической больницы Гариком Барсамяном.

Виолетта Шаблинская, ведущая:
Как вы можете оценить оснащенность Минской центральной районной клинической больницы?

«Минская центральная районная клиническая больница немного отличается от других районных больниц».

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-3

Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Оснащенность оборудованием достаточно высокая. Минская центральная районная клиническая больница немного отличается от других районных больниц, как и Минский район отличается от других районов.

У нас 24 амбулатории, 10 поликлиник, три стационара и пять фельдшерско-акушерских пунктов. И они располагаются за пределами кольцевой Минской автомобильной дороги. Мы равномерно стараемся оснастить оборудованием, чтобы была доступность помощи жителям Пристоличья.

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-5

Гарик Барсамян:
У нас 23 аппарата ультразвукового исследования различного класса. У нас есть аппарат магнитно-резонансной томографии, два компьютерных томографа. Очень хорошо оснащена лаборатория. На следующий год план – открыть бактериологическую лабораторию. Хорошо оснащены эндоскопическим диагностическим оборудованием.

Мы работаем совместно с Научно-практическим центром онкологии по диагностике жителей Минской области на предмет эндоскопических исследований, ультразвуковых исследований. У нас есть четыре операционные и пять амбулаторных операционных направления. Наши направления в основном – малоинвазивная хирургия и амбулаторная хирургия.

Поскольку в Минском районе располагается большое количество и республиканских, и областных лечебных заведений, информатизация у нас сейчас развивается очень динамично. С помощью телемедицины мы можем консультироваться и с областной больницей, и с республиканскими центрами. У нас отказов нет в их помощи. Доступность для жителей Минского района медицинской помощи достаточно высокая.

Как поддерживают молодых специалистов?

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-7

Виолетта Шаблинская:
Сколько к вам приходит молодых специалистов и какая от вас поддержка?

Гарик Барсамян:
У нас молодых специалистов достаточно большое количество, 37 %. В этом году к нам пришли 65 молодых врачей и 47 специалистов со средним медицинским образованием. Конечно, это достаточно большая армия, которая вливается в коллектив, требуется наставничество. У нас закреплено, эта взаимная работа идет.

Что показала проверка ФАПов в районе?

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-9

Виолетта Шаблинская:
Главой государства поставлена задача сделать жизнь в сельской местности не хуже, чем в больших городах. В связи с этим сенаторы регулярно проводят мониторинг условий работы ФАПов, объектов торговли. А какие у вас выводы по результатам проверок?

Гарик Барсамян:
В структуре Минской центральной районной клинической больницы – пять фельдшерско-акушерских пунктов. На одном из них мы присутствуем. Это ФАП в деревне Тресковщина. Он обслуживает население 1 049 человек, 13 населенных пунктов, расстояние до амбулатории – 15 километров. 

Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым. Здесь пациенты могут прийти после врачебного приема для контроля за лечением, для получения лекарственных средств. Есть возможность выписать листок нетрудоспособности, поэтому человек, который проживает в сельской местности, в этом плане не обделен вниманием.

Насколько востребован Центр раннего вмешательства?

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-11

Гарик Барсамян:
У нас приоритетное направление в здравоохранении – это родовспоможение и детство, поэтому есть такие детки с особенностями развития, с задержкой развития. Центр раннего вмешательства работают с такими детками и с их родителями до достижения трехлетнего возраста, чтобы они влились в социум и в коллектив, в котором в дальнейшем будут жить.

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-13

Екатерина Юшко, врач-реабилитолог, заведующая Центром раннего вмешательства Копищанской поликлиники:
Помощь у нас в центре имеет фокус на семью. Мы работаем с запросом семьи. У нас работает междисциплинарная команда специалистов. Это врач, учитель-дефектолог и психолог.

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном-15

Екатерина Юшко:
На первичном приеме у нас всегда работают несколько специалистов – в зависимости от запроса ребенка, где мы проводим углубленную диагностику ребенка по специально разработанным методикам-опросникам и ведем первичный прием, где в игровой форме взаимодействуем с ребенком и выясняем, уточняем запрос семьи. По окончании приема мы выставляем заключение, есть у ребенка нарушение развития либо нет и нуждается ли этот ребенок в нашей помощи.

У нас есть такая форма работы, как дистанционное консультирование. Есть домашнее визитирование для детей с инвалидностью и по показаниям.

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Учреждения здравоохранения # Медицина # Гарик Барсамян

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