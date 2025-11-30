Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном

О важном политическом событии в жизни страны – Всебелорусском народном собрании – и о качестве белорусской медицины поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и главным врачом Минской центральной районной клинической больницы Гариком Барсамяном. Виолетта Шаблинская, ведущая:

Как вы можете оценить оснащенность Минской центральной районной клинической больницы? «Минская центральная районная клиническая больница немного отличается от других районных больниц».

Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Оснащенность оборудованием достаточно высокая. Минская центральная районная клиническая больница немного отличается от других районных больниц, как и Минский район отличается от других районов. У нас 24 амбулатории, 10 поликлиник, три стационара и пять фельдшерско-акушерских пунктов. И они располагаются за пределами кольцевой Минской автомобильной дороги. Мы равномерно стараемся оснастить оборудованием, чтобы была доступность помощи жителям Пристоличья.

Гарик Барсамян:

У нас 23 аппарата ультразвукового исследования различного класса. У нас есть аппарат магнитно-резонансной томографии, два компьютерных томографа. Очень хорошо оснащена лаборатория. На следующий год план – открыть бактериологическую лабораторию. Хорошо оснащены эндоскопическим диагностическим оборудованием. Мы работаем совместно с Научно-практическим центром онкологии по диагностике жителей Минской области на предмет эндоскопических исследований, ультразвуковых исследований. У нас есть четыре операционные и пять амбулаторных операционных направления. Наши направления в основном – малоинвазивная хирургия и амбулаторная хирургия. Поскольку в Минском районе располагается большое количество и республиканских, и областных лечебных заведений, информатизация у нас сейчас развивается очень динамично. С помощью телемедицины мы можем консультироваться и с областной больницей, и с республиканскими центрами. У нас отказов нет в их помощи. Доступность для жителей Минского района медицинской помощи достаточно высокая. Как поддерживают молодых специалистов?

Виолетта Шаблинская:

Сколько к вам приходит молодых специалистов и какая от вас поддержка? Гарик Барсамян:

У нас молодых специалистов достаточно большое количество, 37 %. В этом году к нам пришли 65 молодых врачей и 47 специалистов со средним медицинским образованием. Конечно, это достаточно большая армия, которая вливается в коллектив, требуется наставничество. У нас закреплено, эта взаимная работа идет. Что показала проверка ФАПов в районе?

Виолетта Шаблинская:

Главой государства поставлена задача сделать жизнь в сельской местности не хуже, чем в больших городах. В связи с этим сенаторы регулярно проводят мониторинг условий работы ФАПов, объектов торговли. А какие у вас выводы по результатам проверок? Гарик Барсамян:

В структуре Минской центральной районной клинической больницы – пять фельдшерско-акушерских пунктов. На одном из них мы присутствуем. Это ФАП в деревне Тресковщина. Он обслуживает население 1 049 человек, 13 населенных пунктов, расстояние до амбулатории – 15 километров. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым. Здесь пациенты могут прийти после врачебного приема для контроля за лечением, для получения лекарственных средств. Есть возможность выписать листок нетрудоспособности, поэтому человек, который проживает в сельской местности, в этом плане не обделен вниманием. Насколько востребован Центр раннего вмешательства?

Гарик Барсамян:

У нас приоритетное направление в здравоохранении – это родовспоможение и детство, поэтому есть такие детки с особенностями развития, с задержкой развития. Центр раннего вмешательства работают с такими детками и с их родителями до достижения трехлетнего возраста, чтобы они влились в социум и в коллектив, в котором в дальнейшем будут жить.

Екатерина Юшко, врач-реабилитолог, заведующая Центром раннего вмешательства Копищанской поликлиники:

Помощь у нас в центре имеет фокус на семью. Мы работаем с запросом семьи. У нас работает междисциплинарная команда специалистов. Это врач, учитель-дефектолог и психолог.