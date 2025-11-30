Более 35 тыс. рублей выручили на выставке-ярмарке мастеров с инвалидностью

Более 35 тысяч рублей выручили за работы мастеров с инвалидностью во время выставки-ярмарки «Творения сердец». Ее итоги подвели сегодня, 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких дней в одном из крупнейших торговых центров столицы можно было приобрести изделия, созданные в творческих кружках и мастерских учреждений социального обслуживания: картины, поделки из глины, гипса и дерева. Широко было представлено декоративно-прикладное творчество и швейное мастерство.

Все вырученные от их продажи средства направят на развитие творчества людей с инвалидностью и их личное вознаграждение. Также достигнута договоренность с международным проектом «Горница ремесел» о продвижении изделий белорусских мастеров по всему миру. В списке успехов выставки – и соглашения о сотрудничестве между бизнесом и соцучреждениями. Многим из них также оказана спонсорская помощь.