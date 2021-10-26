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Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных

26 октября 2021 20:44
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Сегодня в Гродненской области фактически треть населения привита первым компонентом вакцины. Губернатор Караник открыто говорит: да, возможно, это небольшая цифра, но здесь стоит обратить внимание, кто конкретно привит. В регионе провели работу точечную: прошлись, так сказать, по группам риска – убедили без принуждения вакцинироваться тех, кто очень часто в контакте с людьми. А еще Гродненская область начала прививать беременных. От главы государства на этот счет распоряжение.

«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Читайте здесь.

Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Стариков ты тоже прививаешь?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
61 год и старше – 67,2 % привиты первым компонентом; лица с хроническими заболеваниями – почти 70 % привились первым компонентом. По риску тяжелых течений чуть отстаем, но, в принципе, 47 % – это тоже неплохой результат. Начали прививать беременных – 3,2 %, но учитывая, что разрешение получено недавно, думаю, что темп хороший, тоже начнем догонять.

Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных-4

– Опыта еще нет и данных заключения?
– Нет, все 3,2 % – это тоже немало. Переносят абсолютно нормально, с минимальными побочными эффектами.
– Но они еще не родили?
– Это не повлияет.
– Нет-нет, а как они будут себя чувствовать дальше, мы пока не знаем?
– Во всяком случае это действительно лучше, безопаснее, чем переболеть.
Понаблюдай за беременными, какое будет течение, потому что неделю назад начали прививать только.

Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных-7

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# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Виктория Ходосок # Фотофакт

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