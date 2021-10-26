Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Сегодня в Гродненской области фактически треть населения привита первым компонентом вакцины. Губернатор Караник открыто говорит: да, возможно, это небольшая цифра, но здесь стоит обратить внимание, кто конкретно привит. В регионе провели работу точечную: прошлись, так сказать, по группам риска – убедили без принуждения вакцинироваться тех, кто очень часто в контакте с людьми. А еще Гродненская область начала прививать беременных. От главы государства на этот счет распоряжение.