Безопаснее, чем переболеть. Караник рассказал Президенту, как вакцинируют от коронавируса беременных
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Сегодня в Гродненской области фактически треть населения привита первым компонентом вакцины. Губернатор Караник открыто говорит: да, возможно, это небольшая цифра, но здесь стоит обратить внимание, кто конкретно привит. В регионе провели работу точечную: прошлись, так сказать, по группам риска – убедили без принуждения вакцинироваться тех, кто очень часто в контакте с людьми. А еще Гродненская область начала прививать беременных. От главы государства на этот счет распоряжение.
«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стариков ты тоже прививаешь?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
61 год и старше – 67,2 % привиты первым компонентом; лица с хроническими заболеваниями – почти 70 % привились первым компонентом. По риску тяжелых течений чуть отстаем, но, в принципе, 47 % – это тоже неплохой результат. Начали прививать беременных – 3,2 %, но учитывая, что разрешение получено недавно, думаю, что темп хороший, тоже начнем догонять.
– Опыта еще нет и данных заключения?
– Нет, все 3,2 % – это тоже немало. Переносят абсолютно нормально, с минимальными побочными эффектами.
– Но они еще не родили?
– Это не повлияет.
– Нет-нет, а как они будут себя чувствовать дальше, мы пока не знаем?
– Во всяком случае это действительно лучше, безопаснее, чем переболеть.
– Понаблюдай за беременными, какое будет течение, потому что неделю назад начали прививать только.