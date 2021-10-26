«Надо выстоять, дорогие мои». Президент перечислил, через что придётся пройти белорусам в ближайшее время

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.
Алена Сырова, СТВ:
Трудно повлиять на то, что от тебя не зависит. Александр Лукашенко просит понимания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо выстоять, дорогие мои. Сейчас надо это пережить и выстоять. Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены, потому что, я уже говорил, крупные государства пытаются сейчас разделить мир между собой. А как разделить? Наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача. А еще конституционное преобразование провести, а еще пераменаў хотите, а еще полномочия раздать. Раздадим, но это вы захотели.
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