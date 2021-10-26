«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко дал ряд распоряжений, касающихся белорусской стратегии борьбы с пандемией, важнейшее из которых – не допускать приостановки оказания плановой медицинской помощи, чтобы после не получить еще большего давления на систему здравоохранения.

Кроме того, глава государства сегодня уже в 17-й раз вошел в красную зону. При этом Президент настаивает: никого нельзя заставлять носить маски и вакцинироваться. Наше здоровье – наша ответственность. В лидском медучреждении под ковид-заболевших выделили 323 места. Все они находятся в нескольких корпусах больницы. Кроме того, определено здесь и 18 реанимационных коек. К сожалению, все, кто сегодня в тяжелом состоянии под аппаратами, оказывается, не вакцинированы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Две маски надел.

– Правильно только наденьте. Принцип работы красных зон Президент знает уже не хуже медиков – столько раз здесь побывать. Это, пожалуй, из стабильного. А из непостоянного – Александр Лукашенко надел сегодня респиратор и даже использовал дезсредство. Правда, пришлось уговорить.

Александр Лукашенко:

Ну давай надену, господи! Что за Пиневич. Я вот без маски стою здесь.

– И нос пообожмите.

– Ну так поджал уже, куда больше? Слушай, сам ходил без маски всю жизнь. Побрызгаю на руки. Что, еще и нос?

Побрызгай на меня, чтобы ты уже ничего не говорил. Вот, все побрызгал. Куда идти?

Главе государства важно не только знать, но и видеть, как помогают людям с коронавирусом. Потому разговаривает не только с врачами, но и заболевшими. Очень подробно обо всем процессе лечения.