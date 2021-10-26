«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко дал ряд распоряжений, касающихся белорусской стратегии борьбы с пандемией, важнейшее из которых – не допускать приостановки оказания плановой медицинской помощи, чтобы после не получить еще большего давления на систему здравоохранения.
Кроме того, глава государства сегодня уже в 17-й раз вошел в красную зону. При этом Президент настаивает: никого нельзя заставлять носить маски и вакцинироваться. Наше здоровье – наша ответственность.
В лидском медучреждении под ковид-заболевших выделили 323 места. Все они находятся в нескольких корпусах больницы. Кроме того, определено здесь и 18 реанимационных коек. К сожалению, все, кто сегодня в тяжелом состоянии под аппаратами, оказывается, не вакцинированы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Две маски надел.
– Правильно только наденьте.
Принцип работы красных зон Президент знает уже не хуже медиков – столько раз здесь побывать. Это, пожалуй, из стабильного. А из непостоянного – Александр Лукашенко надел сегодня респиратор и даже использовал дезсредство. Правда, пришлось уговорить.
Александр Лукашенко:
Ну давай надену, господи! Что за Пиневич. Я вот без маски стою здесь.
– И нос пообожмите.
– Ну так поджал уже, куда больше? Слушай, сам ходил без маски всю жизнь. Побрызгаю на руки. Что, еще и нос?
Побрызгай на меня, чтобы ты уже ничего не говорил. Вот, все побрызгал. Куда идти?
Главе государства важно не только знать, но и видеть, как помогают людям с коронавирусом. Потому разговаривает не только с врачами, но и заболевшими. Очень подробно обо всем процессе лечения.
Лукашенко: «Непорядок, когда в больнице жарища такая, дышать нечем». Читайте здесь.