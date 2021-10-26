Александр Лукашенко: «Уже дошли до того, что Лукашенко – это ковид-диссидент главный»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто хочу еще раз обозначить то, что я от вас требую, и свою позицию в связи с разными мнениями в обществе. Уже дошли до того, что Лукашенко – это ковид-диссидент главный и так далее. Говорить о том, что Лукашенко против вакцинирования, – глупость. Почему? Вы доказали на практике, малый период, но доказали: провакцинировался – меньше болеешь, а если заболел – жить будешь, вылечим. Вот что очень важно. Поэтому вакцинироваться надо, поэтому то, что мы приняли решение свою вакцину делать – это хорошее было решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но я против насилия. Я и не против маски, но считаю, что культура масочного режима только у врачей. Врачи знают, они умеют, они знают, когда поменять маску надо, когда не надо, когда одеть, когда снять и так далее. Вот тут 100 %. Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска – это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо – люди наденут. Но когда мы начинаем давить, некоторые перепугавшиеся на улице ходят в маске. Заставлять не надо.