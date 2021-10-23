«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация населения от коронавируса. Теперь уже и будущие мамы захотели обезопасить себя и ребенка. Вакцинация беременных одобрена Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области сегодня самый высокий процент привитых беременных по сравнению с другими регионами. Для будущих мам используют китайскую двухкомпонентную вакцину Vero Cell. Ученые доказали, что на репродуктивную функцию прививка не влияет, зато риски во время беременности значительно снижает. Перед уколом женщины проходят обязательную консультацию у гинеколога и терапевта.

Татьяна Иванова, жительница Гродно:

Со временем тех людей, которые переносят в более тяжелой форме, становится все больше. Все-таки беременность – это тоже своего рода риски. И вакцина – риски, и беременность – риски, однако не хочется быть среди тех, кто переболел в более тяжелой форме.

Светлана Купрашевич, заведующая женской консультацией № 2 Гродно:

Особенно сложно переносится беременными коронавирус. У нас очень много пациенток, которые болеют средней и тяжелой степенью, имеют пневмонии. Сама по себе пневмония – это нагрузка, потому что беременная матка поднимает кверху диафрагму, легкие придавлены, и это способствует даже, скажем, развитию пневмоний.