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«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?

23 октября 2021 13:34
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация населения от коронавируса. Теперь уже и будущие мамы захотели обезопасить себя и ребенка. Вакцинация беременных одобрена Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?-1

В Гродненской области сегодня самый высокий процент привитых беременных по сравнению с другими регионами. Для будущих мам используют китайскую двухкомпонентную вакцину Vero Cell. Ученые доказали, что на репродуктивную функцию прививка не влияет, зато риски во время беременности значительно снижает. Перед уколом женщины проходят обязательную консультацию у гинеколога и терапевта.

«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?-4

Татьяна Иванова, жительница Гродно:
Со временем тех людей, которые переносят в более тяжелой форме, становится все больше. Все-таки беременность – это тоже своего рода риски. И вакцина – риски, и беременность – риски, однако не хочется быть среди тех, кто переболел в более тяжелой форме.

«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?-7

Светлана Купрашевич, заведующая женской консультацией № 2 Гродно:
Особенно сложно переносится беременными коронавирус. У нас очень много пациенток, которые болеют средней и тяжелой степенью, имеют пневмонии. Сама по себе пневмония – это нагрузка, потому что беременная матка поднимает кверху диафрагму, легкие придавлены, и это способствует даже, скажем, развитию пневмоний.

«Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным?-10

Прививаться беременным можно в любом триместре. Врачи рекомендуют подумать о вакцине и кормящим мамам, ведь через молоко антитела передаются ребенку. При планировании беременности прививка тоже безопасна.

Какой вакциной лучше прививаться беременным? Мнение эксперта – читайте здесь.

# Вакцинация # общество # Татьяна Иванова # Светлана Купрашевич # Фотофакт

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