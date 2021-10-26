«Надо за будущий год решить эту проблему». Что Лукашенко поручил Каранику в больнице в Лиде?
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Лидская центральная районная больница – опорный межрегиональный центр. Здесь помощь оказывают и людям из соседних районов. В свое время, кстати, инициировал курс на развитие подобной формы оказания помощи именно Президент. Это для того, чтобы качественная медицина была доступной не только в крупных городах.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы тогда обсуждали, что опорная клиника должны быть во всех городах 80 плюс. Плюс для Гродненской области это Лида.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
80 плюс по стране это сколько?
– 11.
– Плюс для Гродненской области планируется еще Островец, она уже есть у нас, берет на себя весь северный «куст». Планируется Волковыск, который на себя возьмет юг. Лида – центр, ну и Гродно – запад.
– Это надо рассчитывать. Но пока у них МРТ нет?
– Нет.
– Только в Гродно?
– Да.
– Значит, три штуки нам надо.
– Есть пять МРТ в Гродно и один – в Островце. Надо в Лиду и Волковыск.
Александр Лукашенко:
Два. Какая цена этого МРТ сейчас?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сейчас – меньше. Здесь лучше в Лиду взять большой, здесь травмы есть.
– Сколько цена МРТ?
– Миллион 200 – миллион 300.
– Пока ты – губернатор, единственный в мире врач, надо за будущий год решить эту проблему.
«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы. Читайте здесь.