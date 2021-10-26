«Надо за будущий год решить эту проблему». Что Лукашенко поручил Каранику в больнице в Лиде?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Лидская центральная районная больница – опорный межрегиональный центр. Здесь помощь оказывают и людям из соседних районов. В свое время, кстати, инициировал курс на развитие подобной формы оказания помощи именно Президент. Это для того, чтобы качественная медицина была доступной не только в крупных городах.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы тогда обсуждали, что опорная клиника должны быть во всех городах 80 плюс. Плюс для Гродненской области это Лида. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

80 плюс по стране это сколько?

– 11.

– Плюс для Гродненской области планируется еще Островец, она уже есть у нас, берет на себя весь северный «куст». Планируется Волковыск, который на себя возьмет юг. Лида – центр, ну и Гродно – запад.

– Это надо рассчитывать. Но пока у них МРТ нет?

– Нет.

– Только в Гродно?

– Да.

– Значит, три штуки нам надо.

– Есть пять МРТ в Гродно и один – в Островце. Надо в Лиду и Волковыск.

Александр Лукашенко:

Два. Какая цена этого МРТ сейчас? Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Сейчас – меньше. Здесь лучше в Лиду взять большой, здесь травмы есть.

– Сколько цена МРТ?

– Миллион 200 – миллион 300.

– Пока ты – губернатор, единственный в мире врач, надо за будущий год решить эту проблему.