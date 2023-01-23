Почему в социально ориентированном государстве люди всё равно чем-то будут недовольны? Ответил Сергей Клишевич

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Можно я сейчас задам в конце программы, знаю, что вопрос глобальный, мы не на одну программу растянем, но мне все-таки интересно. В России есть такое понятие, как госуслуги. То есть обращения граждан – прийти и справку взять. А у нас подобные вещи сейчас хотя бы на законодательном уровне обсуждаются? Когда ты в электронном виде в своем мобильнике можешь заказать справку, получить копию, например, прав, паспорта. Я понимаю, что в Европе цифровизация до такого не дошла, но в России такая услуга есть. Мы идем к союзу с Россией, у нас такие вопросы обсуждаются, Марина Александровна?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я говорила об едином портале – Единая республиканская система подачи обращений. Туда могут обратиться по ряду вопросов в любой орган. Кирилл Казаков:

Но я не могу себе на телефон заказать справку, правильно?

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:

У нас же есть законодательство об административных процедурах, которое развивается. Оно отдельное, и вот там развитие именно законодательство об административных процедурах подразумевает и подачу электронных заявок. Кирилл Казаков:

Я поэтому и спрашиваю, есть ли у нас хотя бы какие-то шаги к тому, чтобы упростить подобные вещи. Марина Ленчевская:

Безусловно, да. Нужно на это обращать внимание, и все должно быть оптимально, просто и быстро. Согласна.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша система развивается. Я с вами полностью согласен, мы видели это, знаем, сами бывали. В европейских странах точно таких примеров с обращениями граждан нет. И очень важно в этом вопросе, как и во всех других вопросах развития государства социально ориентированного, не переборщить. Для того, чтобы не девальвировать эти заслуги и достижения, которые у нас с вами есть, чтобы человек не думал, что это благо, которое есть, – это какой-то недостаток. А это уже и есть культура, которая касается и системы образования, и всех других направлений развития государства. Если мы будем подходить однобоко, то все наши благие дела и инициативы будут работать против нас, а это недопустимо. Поэтому это вопрос важнейший государственный, работать над ним должны все, начиная от школы и садика, заканчивая правительством, промышленностью и другими направлениями экономики. Просто брать его и отчленять, как отдельный вопрос систему обращения граждан, мы с вами можем, что угодно. Может глава района обход делать по всем квартирам еженедельно и спрашивать, все равно найдутся те, кто будет критиковать, будет мало, не так и так далее. Кирилл Казаков:

На то у нас и демократия, Сергей, понимаете?