«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?
Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Евгений Гершончик, предприниматель:
У нас, мужчин, есть свои проверки. У меня есть своя проверка. Я на первое свидание, если девушку зову на кофе, тут очень важный критерий. Кофе, естественно, я оплачу, девушка, если предложила – это неважно. Важен критерий, спросила ли она: «Могу ли я себе что-нибудь заказать?» Если она просто открыла меню, сама сразу заказывает – это уже говорит о многом.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
О чем это говорит? Я так и делаю. И что? Может быть, это говорит о том, что она может сама оплатить.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Она же не знает, что у вас в голове, что нужно именно так сказать.
Евгений Гершончик:
Сильная женщина, и она уже не уважает мужчину, который находится с ней рядом.
Алеся Лакина:
Почему? Она просто хочет кушать.
Евгений Гершончик:
Уважительно спросить: «Могу ли я?» То есть заранее уточнить.
Алеся Лакина:
Почему она должна спросить у вас разрешения? Евгений, я не понимаю. Она пришла в заведение на общих условиях, хочет есть, взяла и открыла меню.
Евгений Гершончик:
Мы идем. Первое свидание, мы не знаем друг друга. Я позвал на кофе, допустим, заказал.
Алеся Лакина:
Вы какой-то тираничный мужчина, абьюзер?
Евгений Гершончик:
Нет.
Сергей Янгибаев, психолог:
Если она голодная пришла?
Евгений Гершончик:
Все нормально.
Алеся Лакина:
Пришла голодная женщина.
Евгений Гершончик:
В чем проблема спросить?
Сергей Янгибаев:
Зачем?
Алеся Лакина:
Почему она должна спросить у вас, можно ли ей поесть?
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Она пришла в кофейню, ей предложили меню. Неужели она должна изучить меню и спросить разрешения?
Алеся Лакина:
Она не должна спросить разрешения у мужчины, можно ли ей поесть.
Борис Кравцов, предприниматель:
Первое свидание предполагает, что, к примеру, я как мужчина приглашаю на кофе. То есть чтобы мы пошли, выпили кофе, пообщались, познакомились. Вопрос в том, что разные бывают ситуации, к примеру, то есть в кармане реально осталось 20 рублей.
Алеся Лакина:
Женщина заказала, она способна за себя заплатить.
Юлия Самусенко:
Вы же приглашаете девушку в ресторан.
Борис Кравцов:
Кофе, я не про ресторан говорю.
Юлия Самусенко:
На кофе, в кофейню.
Борис Кравцов:
Она заказывает еще, к примеру, на 100 рублей сразу с ходу.
Юлия Самусенко:
Вы думаете, что девушку приведете на кофе и она закажет на 100 рублей в кофейне? Это же что можно заказать?
Алеся Лакина:
Вы должны еще рассчитывать хотя бы на десерт.
Юлия Самусенко:
Да, как минимум не на 10 рублей, а на 20.
Борис Кравцов:
Это в целом говорим. Парни не все могут позволять себе зарабатывать.
Алеся Лакина:
Тогда приглашайте женщину в музей, картинную галерею, если вы боитесь, что кто-то что-то закажет.
Юлия Самусенко:
Просто погулять по улице.
Сергей Янгибаев:
В столовую, в парк.
Юлия Самусенко:
Да, как вариант, и сразу будете понимать.
Наталья Воронова:
Бери только кофе.
Евгений Гершончик:
Вы же говорите по поводу правильных тонов и проверок. Это же не говорит, что я с этой девушкой потом дальше не увижусь, но это мне уже показывает.
Алеся Лакина:
Это неправильная проверка.
Юлия Самусенко:
Это странно, на самом деле.
Евгений Гершончик:
Это просто галочка такая.
Сергей Янгибаев:
Я удивляюсь, потому что, если она сама пришла голодная и может себе позволить, зачем спрашивать?
Евгений Гершончик:
Спросить нормально: «Могу я что-нибудь заказать?» Это просто одно слово.
Алеся Лакина:
Евгений, это ваше личное кафе, ваш личный ресторан, чтобы спросить у вас разрешение?
Юлия Самусенко:
Я впервые такое слышу, просто в шоке – спросить разрешение, могу ли я заказать.
Евгений Гершончик:
Это, кажется, мелочь.
Юлия Самусенко:
Может, она рассчитывает сама за себя заплатить, почему должна спрашивать?
Евгений Гершончик:
Вы же говорили про мужские [проверки – прим. ред.]. Опять же, какое-то гендерное неравенство.
Алеся Лакина:
Вот именно.
Евгений Гершончик:
То есть для девушки устроить проверку, предложить парню самой за себя заплатить. Если парень согласился, чтобы девушка платила – это галочка и это плохо.
Сергей Янгибаев:
Это просто необязательно.
Евгений Гершончик:
Если мужчина запомнил для себя, как женщина себя повела на первом свидании…
Алеся Лакина:
Она ничего вам не сделала, просто заказала себе поесть. Скажите, Евгений – абьюзер, тиран?
Сергей Янгибаев:
Давайте без этих.
Алеся Лакина:
У него нужно спрашивать разрешение, поклоняться, приносить тапочки.
Сергей Янгибаев:
Я считаю, что это опять же показатель такого неравенства. То есть женщина может делать галочки, а мужчина, что, не может, получается. Это же просто галочка.
Юлия Самусенко:
Ваша личная галочка.
Алеся Лакина:
Неправильная галочка.
Сергей Янгибаев:
Действительно, то есть оба здесь варианта – как раз таки не самая лучшая диагностика, не самая правильная.
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