«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?

Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Евгений Гершончик, предприниматель:

У нас, мужчин, есть свои проверки. У меня есть своя проверка. Я на первое свидание, если девушку зову на кофе, тут очень важный критерий. Кофе, естественно, я оплачу, девушка, если предложила – это неважно. Важен критерий, спросила ли она: «Могу ли я себе что-нибудь заказать?» Если она просто открыла меню, сама сразу заказывает – это уже говорит о многом. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

О чем это говорит? Я так и делаю. И что? Может быть, это говорит о том, что она может сама оплатить. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Она же не знает, что у вас в голове, что нужно именно так сказать. Евгений Гершончик:

Сильная женщина, и она уже не уважает мужчину, который находится с ней рядом. Алеся Лакина:

Почему? Она просто хочет кушать.

Евгений Гершончик:

Уважительно спросить: «Могу ли я?» То есть заранее уточнить. Алеся Лакина:

Почему она должна спросить у вас разрешения? Евгений, я не понимаю. Она пришла в заведение на общих условиях, хочет есть, взяла и открыла меню. Евгений Гершончик:

Мы идем. Первое свидание, мы не знаем друг друга. Я позвал на кофе, допустим, заказал. Алеся Лакина:

Вы какой-то тираничный мужчина, абьюзер? Евгений Гершончик:

Нет.

Сергей Янгибаев, психолог:

Если она голодная пришла? Евгений Гершончик:

Все нормально. Алеся Лакина:

Пришла голодная женщина. Евгений Гершончик:

В чем проблема спросить? Сергей Янгибаев:

Зачем? Алеся Лакина:

Почему она должна спросить у вас, можно ли ей поесть?

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Она пришла в кофейню, ей предложили меню. Неужели она должна изучить меню и спросить разрешения? Алеся Лакина:

Она не должна спросить разрешения у мужчины, можно ли ей поесть.

Борис Кравцов, предприниматель:

Первое свидание предполагает, что, к примеру, я как мужчина приглашаю на кофе. То есть чтобы мы пошли, выпили кофе, пообщались, познакомились. Вопрос в том, что разные бывают ситуации, к примеру, то есть в кармане реально осталось 20 рублей. Алеся Лакина:

Женщина заказала, она способна за себя заплатить. Юлия Самусенко:

Вы же приглашаете девушку в ресторан. Борис Кравцов:

Кофе, я не про ресторан говорю. Юлия Самусенко:

На кофе, в кофейню. Борис Кравцов:

Она заказывает еще, к примеру, на 100 рублей сразу с ходу. Юлия Самусенко:

Вы думаете, что девушку приведете на кофе и она закажет на 100 рублей в кофейне? Это же что можно заказать?

Алеся Лакина:

Вы должны еще рассчитывать хотя бы на десерт. Юлия Самусенко:

Да, как минимум не на 10 рублей, а на 20. Борис Кравцов:

Это в целом говорим. Парни не все могут позволять себе зарабатывать. Алеся Лакина:

Тогда приглашайте женщину в музей, картинную галерею, если вы боитесь, что кто-то что-то закажет. Юлия Самусенко:

Просто погулять по улице. Сергей Янгибаев:

В столовую, в парк. Юлия Самусенко:

Да, как вариант, и сразу будете понимать.

Наталья Воронова:

Бери только кофе. Евгений Гершончик:

Вы же говорите по поводу правильных тонов и проверок. Это же не говорит, что я с этой девушкой потом дальше не увижусь, но это мне уже показывает. Алеся Лакина:

Это неправильная проверка. Юлия Самусенко:

Это странно, на самом деле. Евгений Гершончик:

Это просто галочка такая. Сергей Янгибаев:

Я удивляюсь, потому что, если она сама пришла голодная и может себе позволить, зачем спрашивать? Евгений Гершончик:

Спросить нормально: «Могу я что-нибудь заказать?» Это просто одно слово.

Алеся Лакина:

Евгений, это ваше личное кафе, ваш личный ресторан, чтобы спросить у вас разрешение? Юлия Самусенко:

Я впервые такое слышу, просто в шоке – спросить разрешение, могу ли я заказать. Евгений Гершончик:

Это, кажется, мелочь. Юлия Самусенко:

Может, она рассчитывает сама за себя заплатить, почему должна спрашивать? Евгений Гершончик:

Вы же говорили про мужские [проверки – прим. ред.]. Опять же, какое-то гендерное неравенство. Алеся Лакина:

Вот именно.