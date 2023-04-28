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«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?

28 апреля 2023 14:11
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Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-1

Евгений Гершончик, предприниматель:
У нас, мужчин, есть свои проверки. У меня есть своя проверка. Я на первое свидание, если девушку зову на кофе, тут очень важный критерий. Кофе, естественно, я оплачу, девушка, если предложила – это неважно. Важен критерий, спросила ли она: «Могу ли я себе что-нибудь заказать?» Если она просто открыла меню, сама сразу заказывает – это уже говорит о многом. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
О чем это говорит? Я так и делаю. И что? Может быть, это говорит о том, что она может сама оплатить. 

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Она же не знает, что у вас в голове, что нужно именно так сказать. 

Евгений Гершончик:
Сильная женщина, и она уже не уважает мужчину, который находится с ней рядом. 

Алеся Лакина:
Почему? Она просто хочет кушать. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-4

Евгений Гершончик:
Уважительно спросить: «Могу ли я?» То есть заранее уточнить. 

Алеся Лакина:
Почему она должна спросить у вас разрешения? Евгений, я не понимаю. Она пришла в заведение на общих условиях, хочет есть, взяла и открыла меню. 

Евгений Гершончик:
Мы идем. Первое свидание, мы не знаем друг друга. Я позвал на кофе, допустим, заказал. 

Алеся Лакина:
Вы какой-то тираничный мужчина, абьюзер? 

Евгений Гершончик:
Нет. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-7

Сергей Янгибаев, психолог:
Если она голодная пришла? 

Евгений Гершончик:
Все нормально. 

Алеся Лакина:
Пришла голодная женщина. 

Евгений Гершончик:
В чем проблема спросить? 

Сергей Янгибаев:
Зачем? 

Алеся Лакина:
Почему она должна спросить у вас, можно ли ей поесть? 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-10

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Она пришла в кофейню, ей предложили меню. Неужели она должна изучить меню и спросить разрешения? 

Алеся Лакина:
Она не должна спросить разрешения у мужчины, можно ли ей поесть. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-13

Борис Кравцов, предприниматель:
Первое свидание предполагает, что, к примеру, я как мужчина приглашаю на кофе. То есть чтобы мы пошли, выпили кофе, пообщались, познакомились. Вопрос в том, что разные бывают ситуации, к примеру, то есть в кармане реально осталось 20 рублей. 

Алеся Лакина:
Женщина заказала, она способна за себя заплатить. 

Юлия Самусенко:
Вы же приглашаете девушку в ресторан. 

Борис Кравцов:
Кофе, я не про ресторан говорю. 

Юлия Самусенко:
На кофе, в кофейню. 

Борис Кравцов:
Она заказывает еще, к примеру, на 100 рублей сразу с ходу. 

Юлия Самусенко:
Вы думаете, что девушку приведете на кофе и она закажет на 100 рублей в кофейне? Это же что можно заказать? 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-16

Алеся Лакина:
Вы должны еще рассчитывать хотя бы на десерт. 

Юлия Самусенко:
Да, как минимум не на 10 рублей, а на 20. 

Борис Кравцов:
Это в целом говорим. Парни не все могут позволять себе зарабатывать. 

Алеся Лакина:
Тогда приглашайте женщину в музей, картинную галерею, если вы боитесь, что кто-то что-то закажет. 

Юлия Самусенко:
Просто погулять по улице. 

Сергей Янгибаев:
В столовую, в парк. 

Юлия Самусенко:
Да, как вариант, и сразу будете понимать. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-19

Наталья Воронова:
Бери только кофе. 

Евгений Гершончик:
Вы же говорите по поводу правильных тонов и проверок. Это же не говорит, что я с этой девушкой потом дальше не увижусь, но это мне уже показывает. 

Алеся Лакина:
Это неправильная проверка. 

Юлия Самусенко:
Это странно, на самом деле. 

Евгений Гершончик:
Это просто галочка такая. 

Сергей Янгибаев:
Я удивляюсь, потому что, если она сама пришла голодная и может себе позволить, зачем спрашивать? 

Евгений Гершончик:
Спросить нормально: «Могу я что-нибудь заказать?» Это просто одно слово. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-22

Алеся Лакина:
Евгений, это ваше личное кафе, ваш личный ресторан, чтобы спросить у вас разрешение? 

Юлия Самусенко:
Я впервые такое слышу, просто в шоке – спросить разрешение, могу ли я заказать. 

Евгений Гершончик:
Это, кажется, мелочь. 

Юлия Самусенко:
Может, она рассчитывает сама за себя заплатить, почему должна спрашивать? 

Евгений Гершончик:
Вы же говорили про мужские [проверки – прим. ред.]. Опять же, какое-то гендерное неравенство. 

Алеся Лакина:
Вот именно. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-25

Евгений Гершончик:
То есть для девушки устроить проверку, предложить парню самой за себя заплатить. Если парень согласился, чтобы девушка платила – это галочка и это плохо. 

Сергей Янгибаев:
Это просто необязательно. 

Евгений Гершончик:
Если мужчина запомнил для себя, как женщина себя повела на первом свидании… 

Алеся Лакина:
Она ничего вам не сделала, просто заказала себе поесть. Скажите, Евгений – абьюзер, тиран? 

Сергей Янгибаев:
Давайте без этих. 

«Бери только кофе». Как не стоит вести себя на первом свидании?-28

Алеся Лакина:
У него нужно спрашивать разрешение, поклоняться, приносить тапочки. 

Сергей Янгибаев:
Я считаю, что это опять же показатель такого неравенства. То есть женщина может делать галочки, а мужчина, что, не может, получается. Это же просто галочка. 

Юлия Самусенко:
Ваша личная галочка. 

Алеся Лакина:
Неправильная галочка. 

Сергей Янгибаев:
Действительно, то есть оба здесь варианта – как раз таки не самая лучшая диагностика, не самая правильная. 

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Юлия Самусенко # Сергей Янгибаев # Наталья Воронова # Фотофакт

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