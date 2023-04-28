Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование 28 апреля озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в этот регион. Он больше остальных пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей тогда не оставили один на один с большой бедой. Еще 10 лет назад в Хойниках Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить. Но Президент убежден: региону нужны новые драйверы экономического роста. Ведь если в 90-х в первую очередь говорили о спасении пострадавших земель, то сегодня на первом плане должное и современное развитие, чтобы жизнь в пострадавших регионах ничем не отличалась от остальных. По большей части это зависит от работы чиновников на местах. Итоги первого квартала для Гомельской области далеко не такие, как рассчитывали. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов.