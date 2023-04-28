Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование 28 апреля озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование 28 апреля озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в этот регион. Он больше остальных пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей тогда не оставили один на один с большой бедой.
Еще 10 лет назад в Хойниках Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить. Но Президент убежден: региону нужны новые драйверы экономического роста. Ведь если в 90-х в первую очередь говорили о спасении пострадавших земель, то сегодня на первом плане должное и современное развитие, чтобы жизнь в пострадавших регионах ничем не отличалась от остальных. По большей части это зависит от работы чиновников на местах. Итоги первого квартала для Гомельской области далеко не такие, как рассчитывали. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня никто не переубедит – развитие районов, хозяйства или предприятия зависит от расторопности прежде всего руководителя и принимаемых на местах решений. Тогда сразу видно, где толковые руководители, там проблем нет и все работает как часы. Ну а где наоборот – там наоборот.
Облетая сегодня Гомельщину, я сверху это все очень хорошо вижу, внимательно посмотрел, что делается в хозяйствах, на полях, всех стройках, объектах, дорогах. Неубранная солома, поросшая травой органика. Бесхозных и неиспользуемых зданий и сооружений туча. Должного порядка пока нет. И самое опасное, что и не предвидится в этом году. И как мне докладывают, не удалось искоренить приписки и падеж скота. За три месяца текущего года в целом по области только телят возраста до полугода, шесть месяцев, пало, почти 4 тысячи голов. Сколько еще нам учить кадры помогать им, чтобы они освоили элементарные азы? Учить здесь никого не надо, все знают, как это делать. Но почему-то не делается. Мы много рассуждаем, советуемся в правительстве. Проходит совещание, но дальше слов порой дело почему-то не идет. Или это неперспективное направление, не точка роста?
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