Премьер-министру Беларуси продемонстрировали работу образцов вооружения по противодействию БПЛА

В Вооруженных Силах также продолжается системная работа по усилению защиты воздушного пространства. На одном из полигонов ВВС и войск ПВО прошел показ перспективных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С возможностями новых образцов вооружения, разработанных белорусским и российским военно-промышленным комплексом, ознакомились премьер-министр, министр обороны и госсекретарь Совета безопасности. Им также продемонстрировали беспилотники, пораженные в ходе практических испытаний. Особое внимание уделили эффективности представленных систем в условиях современного боя.