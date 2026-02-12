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Премьер-министру Беларуси продемонстрировали работу образцов вооружения по противодействию БПЛА

12 февраля 2026 10:42
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В Вооруженных Силах также продолжается системная работа по усилению защиты воздушного пространства. На одном из полигонов ВВС и войск ПВО прошел показ перспективных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министру Беларуси продемонстрировали работу образцов вооружения по противодействию БПЛА-2

С возможностями новых образцов вооружения, разработанных белорусским и российским военно-промышленным комплексом, ознакомились премьер-министр, министр обороны и госсекретарь Совета безопасности. Им также продемонстрировали беспилотники, пораженные в ходе практических испытаний. Особое внимание уделили эффективности представленных систем в условиях современного боя.

# Александр Турчин # Вооруженные силы Республики Беларусь

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