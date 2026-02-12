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Узнали у минчан, какая музыка им нравится

12 февраля 2026 10:29
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Какую музыку вы слушаете?

Узнали у минчан, какая музыка им нравится-2

Иногда фонк слушаю.

Узнали у минчан, какая музыка им нравится-4

Что-нибудь из лирических.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Вероника Макаревич

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