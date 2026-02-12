Узнали у минчан, какая музыка им нравится

Белорусские учёные показали, как выглядели наши древние предки

Сегодня у жителей Беларуси появилась возможность словно на машине времени перенестись в прошлое и узнать, как же выглядели их далекие предки тысячи лет тому назад. И все это благодаря стараниям сотрудников Института истории НАН.