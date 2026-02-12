Узнали у минчан, какая музыка им нравится

Вероника Макаревич, корреспондент:Какую музыку вы слушаете?
Иногда фонк слушаю.
Что-нибудь из лирических.
Подробности в видео.
Сегодня у жителей Беларуси появилась возможность словно на машине времени перенестись в прошлое и узнать, как же выглядели их далекие предки тысячи лет тому назад. И все это благодаря стараниям сотрудников Института истории НАН.
В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей.
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