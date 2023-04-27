Я – за свою чашку кофе, ты – за свою. Всегда ли мужчина должен платить в ресторане?

Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте обсудим вопрос, кто за кого платит. Все же даже сильные, независимые женщины хотят, чтобы где-то в заведении за них платил мужчина.

Сергей Янгибаев, психолог:

Я знаю, что мнения будут очень разниться. Они всегда разнятся. Я считаю, что все равно по договоренности. Алеся Лакина:

Как вы себе это представляете? Сидят на первом свидание: «Кто платит?» Сергей Янгибаев:

Сейчас культурно принята история о том, что мужчина платит – на здоровье. Иногда женщина может сама инициировать историю о том, что я заплачу половину, и мне с этим комфортно. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Да, но, возможно, она это сделает с той целью, чтобы как-то не чувствовать себя некомфортно. «Я предложу, но он же все равно откажется». Мужчина: «Да, давай. Я за свою чашку кофе заплачу 3,5 рубля, ты – за свою».

Алеся Лакина:

У меня была другая история, когда мы сидели с мужчиной в ресторане, я хотела заплатить сама за себя, и он сказал: «Что ты делаешь?» Мужчина, кстати, был психологом. «В такой момент мужчина понимает, что мне здесь делать нечего. Ты ведь самостоятельная, не даешь мне проявиться как мужчине». Сергей Янгибаев:

Он прямо так и сказал? Алеся Лакина:

Да, он психологом был. Сергей Янгибаев:

Интересно. Я же говорю, мнения абсолютно разные. Я вижу среди коллег и, в принципе, в культуре из того, что читаю и вижу, наблюдаю абсолютно разные истории. Опять же, здесь все равно надо разговаривать и договариваться. Понятно дело, что на первом свидании такое не получится, потому что, собственно, как сейчас сказали о том, что можно предложить из вежливости самому заплатить в надежде, что все равно откажется.