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В рамках учений подразделение из Витебской области совершило марш к южной границе Беларуси

12 февраля 2026 10:39
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В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей. Инспекция проводится по поручению Президента – Главнокомандующего Вооруженными Силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках учений подразделение из Витебской области совершило марш к южной границе Беларуси-2

Прямо сейчас учебные задачи выполняются одновременно сразу в нескольких областях. Это подчеркивает комплексный характер контрольных мероприятий и готовность армии оперативно реагировать на любые вызовы.

Так, дежурное подразделение 103-й воздушно-десантной бригады, из состава сил немедленного реагирования, накануне завершило марш протяженностью 360 километров. Это самый длинный маршрут в рамках проверки – бойцы проследовали из Витебской в Гомельскую область для усиления южных рубежей страны. Подразделение сосредоточилось в опорном пункте, его дооборудовали в инженерном отношении и приступили к охране участка. Этой ночью в рамках замысла проверки военнослужащие уже отразили нападение диверсионно-разведывательных групп.

В рамках учений подразделение из Витебской области совершило марш к южной границе Беларуси-4

Мотивация у нас была бешеная, ехали сюда все заряженные. В первую очередь, с нами работали интересные ребята. Было просто интересно получить и от них опыт,  посмотреть, что нас будет ожидать ночью.

Сегодня, 12 февраля, подразделение отработает порядок действий при прорыве государственной границы. Бойцам предстоит обнаружить условного противника и не допустить его проникновение внутрь страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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