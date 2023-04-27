«Выключить босса». Какими женщины-руководители бывают дома?
Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вам удается прийти домой и расслабиться, выключить босса, лидерские качества и стать такой хрупкой, нежной и домашней?
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
При общении с близкими, если бы мы спросили у них, какая мама или жена, то они бы явно сказали, что нет. Мама лидер, дома лидер в том числе.
Юлия Самусенко:
Не выключаетесь?
Наталья Воронова:
Не выключаюсь. Я люблю быть в тишине. То есть у меня очень насыщенные по линии общения рабочие будни, и для меня важно быть в тишине. Я опять за городом, не бросила строительство дома, уже вышла на финишную прямую.
Екатерина Шуваева, бизнес-леди:
Восхищаюсь.
Наталья Воронова:
У меня замечательная собака. Прогулки с собакой вдохновляют, дают мне сил. Спортзал – я хожу на тренировки. Это тоже предает мне адреналина, сил. Любовь к жизни, работе, семье, детям, мужу. То есть все в совокупности дает мне возможность правильно разграничить. У меня есть мое пространство, есть у мужа, детей пространство. Есть четко выстроенные определенные обязанности и партнерские отношения. Я не кичусь своей заработной платой, не тыкаю человека носом. Я не указываю человеку на то, что он зарабатывает меньше, чем я. Мы живем вместе на равных условиях, но, естественно, уже лидерские качества я никуда не спрячу.
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