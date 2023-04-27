«Выключить босса». Какими женщины-руководители бывают дома?

Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вам удается прийти домой и расслабиться, выключить босса, лидерские качества и стать такой хрупкой, нежной и домашней?

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

При общении с близкими, если бы мы спросили у них, какая мама или жена, то они бы явно сказали, что нет. Мама лидер, дома лидер в том числе. Юлия Самусенко:

Не выключаетесь? Наталья Воронова:

Не выключаюсь. Я люблю быть в тишине. То есть у меня очень насыщенные по линии общения рабочие будни, и для меня важно быть в тишине. Я опять за городом, не бросила строительство дома, уже вышла на финишную прямую.