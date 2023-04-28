«Мы перед ними в неоплатном долгу». В Борисове на воинском захоронении заложили «Сад памяти»

Новости Беларуси. В Борисове на воинском захоронении в честь погибших в годы Великой Отечественной заложили «Сад памяти», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В знак почтения и благодарности высадили 40 вечнозеленых туй. Это патриотическая инициатива Минского областного объединения профсоюзов и представительства Россотрудничества в Беларуси. Также к озеленению знакового места присоединились военнослужащие и местные школьники. Международная акция «Сад памяти» проходит накануне 78-й годовщины Великой Победы. И чтобы увековечить память каждого, кто погиб на войне, всего высадят 27 миллионов деревьев.

Михаил Быстров, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:

У нас единый взгляд на память о Великой Отечественной войне. Очень много советских людей погибло во время Великой Отечественной войны, в том числе и в Беларуси каждый третий житель погиб. Конечно, мы перед ними в неоплатном долгу. И мы будем чтить эту память и всегда, пока мы живы и будут живы наши дети и внуки, мы будем помнить и будем эту акцию поддерживать.

Ассоль Янушкевич, ученица средней школы № 16 имени И. В. Борисюка (Борисов):

В нашей школе созданы волонтерские отряды, и мы все приходим сюда, на это воинское захоронение. И мы ухаживаем за этим местом. Это для меня очень важно, потому что у меня родители военнослужащие. И это очень богатая история. Это труд, который сделали наши предки, чтобы каждый день мы смотрели на наше мирное небо.