Когда платить 10% от дохода, когда 20? В Мингорисполкоме рассказали о налоге на профдоход

Новости Беларуси. В связи с внесенными в Налоговый кодекс изменениями ремесленники, которые не получат подтверждения своего вида деятельности от местных органов власти, перейдут на другую форму уплаты налога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядок работы комиссий и вопросы налогообложения обсудили с предпринимателями в Мингорисполкоме. Отметим, что сегодня в столице зарегистрировано 13 тысяч ремесленников. Начиная с 2023 года, они должны подать заявление в исполком. И получить подтверждение своего статуса. В обратном случае ремесленник переходит на другую базовую ставку, а не платит ремесленный сбор, как и прежде.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Именно местные органы власти должны подтвердить, что ремесленник является именно ремесленником. То есть он создает уникальные исторические или в рамках культуры Республики Беларусь какие-то творческие продукты. Май – месяц ремесленников в Минске. В каждом регионе будут открыть площадки (мы адреса разместим на сайте Минорисполкома), где они смогут бесплатно выставиться в рамках выставки.

Кроме того, для ремесленников разъяснили все тонкости законодательства в части государственного социального страхования. Согласно новым правилам, при неуплате основного налога, пенсия ремесленникам начисляться не будет.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:

Начиная с января 2023 года, у нас появился новый вид налога – это налог на профессиональный доход. Его особенность в чем? Это первая такая новация в законодательстве Республике Беларусь, когда он заменяет и уплату обязательных страховых взносов, и налоговые обязательства. Ремесленники уплачивают его, если работают с физлицами, в размере 10 % от дохода. Если с юридическими лицами, от определенной суммы в размере 20 %.