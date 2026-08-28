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Новости по тегу #Наталья Воронова

Укрощать металл и взлетать выше облаков: чем удивили героини проекта «Женские лица столицы»
28 августа 2026 08:24

Укрощать металл и взлетать выше облаков: чем удивили героини проекта «Женские лица столицы»

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе
09 мая 2026 08:01

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе

Мингорсовет поддерживает молодых мам! Поговорили с депутатом о помощи женщинам и защитите института семьи
24 апреля 2026 14:08

Мингорсовет поддерживает молодых мам! Поговорили с депутатом о помощи женщинам и защитите института семьи

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни
31 марта 2026 10:51

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни

Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях
02 января 2026 14:35

Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях

Стартовали XIX Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд
01 ноября 2025 11:22

Стартовали XIX Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд

«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов
05 сентября 2025 17:13

«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов

Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета
25 июля 2025 15:23

Доверяет ли белорусская молодёжь власти? Мнение депутата Мингорсовета

Как «Белая Русь» помогает сохранять историческую память? Рассказываем о значимых проектах
25 июля 2025 15:07

Как «Белая Русь» помогает сохранять историческую память? Рассказываем о значимых проектах

Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии
14 апреля 2025 14:04

Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии

В газетах «Звязда» и «Рэспублiка» опубликовали предвыборные программы кандидатов в Президенты
14 января 2025 10:35

В газетах «Звязда» и «Рэспублiка» опубликовали предвыборные программы кандидатов в Президенты

«Только по Минску около 1000 желающих». Рассказываем, как проходит донорская акция «Белая Русь» – родная кровь»
01 ноября 2024 12:57

«Только по Минску около 1000 желающих». Рассказываем, как проходит донорская акция «Белая Русь» – родная кровь»