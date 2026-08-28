Новости по тегу #Наталья Воронова

Главная цель проекта – показать, что современная минчанка может реализовать себя абсолютно в любой индустрии.
Беларусь празднует День Победы.
«Cегодня государство предоставляет максимально много возможностей для реализации женщины, и женщины-мамы, мамы троих и более детей», – отметила Наталья Воронова.
Особый акцент будет сделан на профилактике и ранней диагностике заболеваний, популяризации физической активности и здорового образа жизни.
«Кому, как ни нам, взрослым людям, подарить волшебство детям».
Первый матч турнира – настоящая ледовая битва – на площадке сошлись команда Президента Беларуси и сборная Могилевской области.
В этом году его приурочили к 80-летию Великой Победы и посвятили теме «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…».
«Они находятся рядом с нами, они учатся, учатся у наших управленцев, учатся у тех людей, которые уже имеют в обществе достаточный вес, это говорит о заинтересованности».
«Личностное включение каждого позволяет нам нести эту миссию сохранения исторической памяти».
Внедрение Директивы № 11 должно существенно снизить дублирование взаимодействия органов власти по решению непосредственно проблем населения.
В стране развернута широкая информационная работа: об электоральной кампании говорят все СМИ страны.
За два дня около 120 человек изъявили желание сдать кровь. Акция стартовала 24 октября. Она будет проходить в течение всего месяца, до 22 ноября.
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