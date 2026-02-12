Белорусские учёные показали, как выглядели наши древние предки

Сегодня у жителей Беларуси появилась возможность словно на машине времени перенестись в прошлое и узнать, как же выглядели их далекие предки тысячи лет тому назад. И все это благодаря стараниям сотрудников Института истории Национальной академии наук Беларуси, которые презентовали фундаментальный труд «Население Беларуси. Альбом в лицах – взгляд в прошлое». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –Николай Помазанов и Валентна Винникова, научные сотрудники отдела антропологии Института истории НАН Беларуси. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, как вы начали работать над восстановлением обликов наших пращуров? Какие методы использовали?

Николай Помазанов, научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси:

Данная книга вышла в рамках проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, совместного белорусско-российского и Российского научного фонда. Тема называлась «Биоархеологическая реконструкция образа жизни и физических характеристик населения Беларуси и европейской части России». Сюда в проект входило несколько исторических периодов. Средневековье XI-XIII век, Позднее Средневековье XIV-XVI, Новое время XVII-XVIII, немножко XIX век. Останки одного индивида у нас были из Позднего неолита. Его все знают как шахтера. Это мы между собой так называем. А так это житель белорусского Понеманья Позднего неолита. Проект где-то продолжался три года. Он уже закончился. Это такая внеклассная работа в рамках этого проекта. Юрий Царев:

Вы брали останки, найденные у нас во время раскопок, и пытались восстановить облик этого человека, который жил несколько сотен лет до нас. Насколько это было сложно, какой метод вы использовали, и сколько длилось само восстановление, реконструкция облика?