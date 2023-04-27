Выходцы из кризисных семей. Почему женщины хотят стать руководителями?
Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Насколько сложно женщине быть руководителем в современном мире? Ведь у вас есть подчиненные, их, наверное, достаточно много, среди них наверняка есть мужчины. Как они на вас реагируют?
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Кстати, из девяти районных структур пять мужчин руководят районами и четыре женщины. Так как знакомы мы с моими подчиненными достаточно давно, наверное, все прекрасно понимают, что сейчас главное – это управление. Управление командой – это менеджмент. Поэтому мне со своими подчиненными работать достаточно легко. Мы работаем на одной волне, понимаем друг друга с полуслова. В общем-то, приоритет в наших взаимоотношениях расставлен четко.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сергей, почему женщины стремятся стать руководителем? Что за тренд, может, мода какая-то?
Юлия Самусенко:
XXI века.
Сергей Янгибаев, психолог:
Я думаю, что, конечно, лучше спрашивать у женщин, почему. Из того, что я наблюдаю, есть истории с гиперкомпенсацией – то есть это люди, которые пережили какое-то тяжелое детство, например, выходцы из каких-то кризисных семей. Очень хочется как-то компенсировать свое детство и добиваться. Плюс отдельный тренд – это история с саморазвитием, то есть мы живем в эпоху эффективности. Очень хочется двигать собственную карьеру, получать, зарабатывать больше, качество жизни.
Юлия Самусенко:
Может быть, доказать кому-то что-то, например, родителям?
Сергей Янгибаев:
Может быть, доказать. В этом плане интересно, что мотиваций может быть множество. Если заходить в какой-то узкий сегмент, то мы найдем только одну причину. Но если посмотреть в реальность, то причин может быть множество. Мы назвали как минимум три, но явно есть еще.
Я – за свою чашку кофе, ты – за свою. Всегда ли мужчина должен платить в ресторане – подробнее здесь.