Выходцы из кризисных семей. Почему женщины хотят стать руководителями?

Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Насколько сложно женщине быть руководителем в современном мире? Ведь у вас есть подчиненные, их, наверное, достаточно много, среди них наверняка есть мужчины. Как они на вас реагируют?

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Кстати, из девяти районных структур пять мужчин руководят районами и четыре женщины. Так как знакомы мы с моими подчиненными достаточно давно, наверное, все прекрасно понимают, что сейчас главное – это управление. Управление командой – это менеджмент. Поэтому мне со своими подчиненными работать достаточно легко. Мы работаем на одной волне, понимаем друг друга с полуслова. В общем-то, приоритет в наших взаимоотношениях расставлен четко. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сергей, почему женщины стремятся стать руководителем? Что за тренд, может, мода какая-то? Юлия Самусенко:

XXI века.