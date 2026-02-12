Проверка боеготовности ВС Беларуси: подразделения 120-й бригады заняли позиции на Сморгонском направлении

В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей. Инспекция проводится по поручению Президента – Главнокомандующего Вооруженными Силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне военнослужащие подразделения 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершили перемещение в заданный район и заняли укрепление на Сморгонском направлении. Техника замаскирована, на позициях развернуты посты наблюдения и организована система огня.

Прямо сейчас учебные задачи выполняются одновременно сразу в нескольких областях. Это подчеркивает комплексный характер контрольных мероприятий и готовность армии оперативно реагировать на любые вызовы.

Назар Цынкевич, наводчик БТР мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Марш был довольно-таки долгий из-за погодных условий, потому что снег, гололед. БТРы, конечно же, могут съехать. Из-за этого особо не прибавляли газ, держались в одном темпе. Нападения были во время марша, но были назначены наблюдатели, которые отразили это нападение. Я, как наводчик БТР-80К, должен залезть в машину, вращать стабилизатор, наблюдать за воздухом, также за периметром, в случае чего резко выехать и отразить нападение.

Сегодня в течение дня бойцы будут отражать условные атаки противника и обеспечивать защиту укрепленного района. Основной упор сделан на круговую оборону – расчеты удерживают позиции, отрабатывая сценарии с учетом современных военных конфликтов.