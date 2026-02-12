Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество в РФ

В Следственном комитете завершено расследование дела в отношении актера Артура Смольянинова, который обвиняется в распространении ложных сведений о действиях российских военных. Об этом пишет ТАСС.

Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, а на его имущество наложен арест.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Смольянинова по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Дело было возбуждено в январе 2023 года, а в октябре 2024 года актер был объявлен в федеральный и международный розыск.

Смольянинов, известный по фильмам «Девятая рота» и «ДухІеѕѕ», покинул Россию после начала спецоперации, критиковал власти и заявлял о готовности воевать на стороне Украины. В 2023 году он был признан иностранным агентом.

Фото: Instagram / chelovek.cilveks.human