Мужчины не стремились расти. Бизнес-леди рассказала, почему два брака для неё закончились разводом
Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Шуваева, бизнес-леди:
Я, наверное, независимой никогда не была. У меня было два брака, оба по 14 лет. У меня были мужья, я считаю свои браки достаточно благополучными, уравновешенными. Но как бы всему приходит свое время. Я, правда, могу сказать такой момент, что зарабатывала я побольше, чем мои мужья, так получилось. Может быть, поэтому браки мои в итоге и распались.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
То есть из-за того, что вы были сильнее в этих отношениях?
Екатерина Шуваева:
Все-таки я была зарабатывателем.
Юлия Самусенко:
Более амбициозная, целеустремленная?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему? Вы брали больше на себя ответственность, нежели мужчины?
Екатерина Шуваева:
Я не то, чтобы брала, у меня просто это хорошо получалось.
Алеся Лакина:
Почему мужчины не стремились как-то расти, хотя бы на уровне чтобы быть?
Екатерина Шуваева:
Хороший вопрос.
Юлия Самусенко:
Вопрос, наверное, к мужьям Екатерины.
Екатерина Шуваева:
Это уже, наверное, не ко мне вопрос. Поэтому я, собственно, с ними и рассталась, потому что это неправильно.