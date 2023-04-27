Мужчины не стремились расти. Бизнес-леди рассказала, почему два брака для неё закончились разводом

Умницы, красавицы, с массой увлечений, да еще и карьеристки – все это о современных женщинах, которые не хотят примерять на себя роль исключительно домохозяек. Им свой бизнес подавай, где они в неравной гендерной схватке ничуть не уступают мужчинам. О том, всегда ли это хорошо, и существует ли тренд на самостоятельную женщину, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Шуваева, бизнес-леди:

Я, наверное, независимой никогда не была. У меня было два брака, оба по 14 лет. У меня были мужья, я считаю свои браки достаточно благополучными, уравновешенными. Но как бы всему приходит свое время. Я, правда, могу сказать такой момент, что зарабатывала я побольше, чем мои мужья, так получилось. Может быть, поэтому браки мои в итоге и распались.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

То есть из-за того, что вы были сильнее в этих отношениях?

Екатерина Шуваева:

Все-таки я была зарабатывателем.

Юлия Самусенко:

Более амбициозная, целеустремленная?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему? Вы брали больше на себя ответственность, нежели мужчины?