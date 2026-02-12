«Никто не давил». Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу подал заявление об отставке, подчеркнув, что это его персональное решение и оно связано с необходимостью стабильности и завершения реформ президента Садыра Жапарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава Кыргызстана освободил от должности зампреда кабмина, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и его заместителей, а также учредил новую Службу государственной охраны.

Кыргызские эксперты связывают эти кадровые перестановки с подготовкой к президентом выборам.

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