Прямой эфир

«Никто не давил». Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку

12 февраля 2026 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Никто не давил». Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку-0

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу подал заявление об отставке, подчеркнув, что это его персональное решение и оно связано с необходимостью стабильности и завершения реформ президента Садыра Жапарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава Кыргызстана освободил от должности зампреда кабмина, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и его заместителей, а также учредил новую Службу государственной охраны.

Кыргызские эксперты связывают эти кадровые перестановки с подготовкой к президентом выборам.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество в РФ
12 февраля 2026 09:22

Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество в РФ

В России исчез домен WhatsApp из записей сервера РКН
12 февраля 2026 09:05

В России исчез домен WhatsApp из записей сервера РКН

В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет
12 февраля 2026 08:42

В Киеве и четырех украинских областях частично пропал свет