Средства РЭБ и антидрон «Гроза» – как проходит проверка боеготовности в Воложинском районе

Беспилотники сегодня, 12 февраля, подымались в небо и под Сморгонью. Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершили перемещение в заданный район. Среди отрабатываемых элементов – отражение нападения с использованием антидрона «Гроза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент: Мы находимся в укрепленном районе на Сморгонском направлении. Накануне сюда прибыли подразделения 120-й механизированной бригады. Прямо сейчас на позиции бойцов производится условная атака противника. Условия максимально приближены к боевым – слышны звуки выстрелов, подразделения заняли оборону.

Сценарий отрабатывается с учетом современных военных конфликтов – на объект пытается прорваться диверсионная группа. Атака идет при активной поддержке беспилотников – их цель вывести из строя бронетехнику подразделения. Бойцы 120-й бригады успешно отражают нападение, используя средства радиоэлектронной борьбы и антидрон «Гроза», удерживая каждый метр укрепрайона.

Александр Степанюк, главный советник военно-технического сектора направления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

После ночных действий противник не прекращает попыток нащупать слабые места, прорвать оборону, занять опорный пункт; но, как свидетелями которых вы сегодня явились и опять видели, что рота действует успешно, рота действует как полагается. Управление осуществлялось на всех этапах своевременно.

Подобные неожиданные атаки и вводные будут поступать на протяжении всего дня. Проверяется не только выносливость солдат, но и способность командиров мгновенно принимать решения в условиях постоянно меняющейся угрозы.