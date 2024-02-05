Белорусы стали чаще переезжать в деревню! Или нет? В нюансах жизни на селе разбирались эксперты

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Разберутся эксперты в эфире ток-шоу «По существу». Россияне могут купить пустующий дом в Беларуси за 40 рублей? Алена Сырова, СТВ:

Например, россиянин может претендовать на покупку дома за одну базовую? Елена Домаренок, председатель Крупского районного совета депутатов:

Почему нет? Кирилл Казаков, СТВ:

И построить там казино. Елена Домаренок:

Мы предлагаем за одну базовую. Если в течение месяца заявляется еще несколько человек, уже будет аукцион. Что делать с нерадивыми хозяевами?

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:

Люди готовы ремонтировать, благоустраивать, им это нравится. У меня из 31-го три, которые не приступили. Два из них не обратились за государственной регистрацией жилого помещения. Землю оформили, сюда не обратились. Опять возвращаемся к указу. Там не прописано, что мне с ними делать. Сейчас я привлеку их за необращение за государственной регистрацией. Потом я составлю административный протокол за ненаведение порядка. Но до бесконечности это не может быть. Сколько еще этот дом должен стоять? Кирилл Казаков:

То есть от одного хозяина отказались, государство провело определенную санацию. Купил новый хозяин, и он тоже ничего не делал. Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Этот вопрос нужно решать на стадии заключения договора купли-продажи. Одним из условий такого договора прописывать последствия невыполнения определенных условий. Последствия невыполнения договора – это его расторжение и возврат всего того, что было получено по договору. То есть закладывать определенные последствия в случае невыполнения обязательств в том, что человек будет лишаться права собственности. Кирилл Казаков:

Есть люди, которые берут дома. А потом отказываются? Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

Таких немного, но они есть. Какой участок прилагается к дому и могут ли его лишить?

Ирина Русак, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы проводили опросы, во-первых, численность фермеров у нас в Беларуси была незначительная по отношению к общей численности сельского населения. Мы опрашивали молодых людей в возрасте 20-25: готовы ли вы заниматься фермерством, если вы хотите переехать в сельскую местность? К сожалению, процент был достаточно небольшой. Если идет фермерство, то тут уже категория людей 40 плюс. Молодежь не хочет в связи с тем, что это очень сложно. Куда стремятся переехать белорусы? Кирилл Казаков:

Есть у вас рейтинг районов, куда стремятся? Вера Борисевич, 1-й заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

К крупным городам стремятся. И в районы вокруг крупных городов. Понятно, что меньше стремятся переселяться куда-то в Стародорожский район. Но вместе с тем внутри района миграция все равно идет. И с помощью службы занятости за счет средств фонда социальной защиты вот эти выплаты в размере семикратного размера прожиточного минимума, это больше 2 800 на данный момент, безработный человек может получить, получить новое место работы и место проживания в том числе. Как помогают с жильем на селе? Кирилл Казаков:

Какие шаги нужно сделать людям, которые хотят к вам переехать? Либо если вы зовете людей на работу, то помогаете им с жильем?

Виктор Левша, заместитель директора ОАО «Парохонское»:

У нас все гораздо проще. У нас всегда есть какие-то вакансии свободные. Каждый работник, который к нам приезжает, в течение года это гарантия, если он добросовестно работает, выполняет инструкции, хозяйство видит, что у него есть результаты, он по-любому получит жилье. У нас есть постоянно жилье, которое освобождается, проблем здесь нет, он будет жить. Алена Сырова:

На безвозмездной основе? Виктор Левша:

Небольшую сумму платить, после пяти лет работы в хозяйстве, мы сделали так, что ты его можешь выкупить. Кредит часть переоформляется, остальное, что уплатило хозяйство, это просто рассрочка платежа на некоторое время. Проблемы в оплате здесь нет, это будет твое жилье. Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать. «Переселение безработных» – как устроена программа?

Вера Борисевич:

В Минской области тоже можно получить место работы и проживания. Есть программа «Переселение безработных», она в стране действует уже очень давно. Если приводить цифру статистики, то по республике за последние пять лет переселено 580 семей, имеющих статус безработных. Они получили новое место работы и жительства. В Минской области эта цифра 132 (из этих 580-ти). Безработный ищет на портале службы занятости вакансию с предоставлением жилья, приходит в службу занятости по месту регистрации и говорит: я имею возможность переселиться туда и хочу работать. Вот, увидел, что есть вакансия водителя в сельскохозяйственной организации. Если человеку необходимо пройти собеседование, служба занятости по месту регистрации безработного направляет этого человека в организацию даже в другую область (или в пределах области). Человек приезжает, поговорил с нанимателем – готов остаться. Заключается четырехсторонний договор: служба занятости по месту регистрации человека, наниматель, служба занятости по месту нахождения нанимателя и еще с самим человеком. Кирилл Казаков:

Минус жизни в сельской местности – трудно найти работу. Вера Борисевич:

Трудно найти работу тем, кто не ищет. Кирилл Казаков:

Или планку задрал: хочу три тысячи рублей за неделю! Вера Борисевич:

Приведу пример: в прошлом году у нас переселился из одного региона в другой молодой человек с семьей, с детьми. Получил от сельскохозяйственной организации дом. Да, ему пришлось немного сделать ремонт, но наниматель выплатил за это компенсацию. Человек работает ветврачом, он доволен условиями. Детей подвозят в школу, жена даже начала садить огород, чтобы благоустроить дом, где они живут. И он получает хорошую зарплату – 2 800. Попадают ли в реестр пустующих домов здания с исторической ценностью? Кирилл Казаков:

Как часто в ваш реестр попадают строения и здания, которые имеют историческую ценность?

Виктория Верина:

Это не в реестре пустующих домов. Это уже реализация идет государственного имущества. Есть такой Единый реестр государственного имущества. Единый реестр пустующих домов – это подсистема в Едином реестре государственного имущества. Там отображается все то, что продается из государственного имущества, какие-то историко-культурные ценности, производственные объекты, склады, заводы. Кирилл Казаков:

На историко-культурные ценности налагаются вообще совершенно другие обязанности у покупателя: он должен восстановить, обновить. Виктория Верина:

Это по линии Министерства культуры. Во-первых, охранный ордер подписывается, что он исторический облик должен поддерживать и так далее. Кирилл Казаков:

Я знаю истории, когда в поселках под дома жилые продавали бывшие школы. У вас всегда дома или какие-то хозяйственные или административные помещения? Тамара Укружская:

Это дома. Почему белорусы переезжают из городов в деревни?