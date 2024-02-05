Белорусы стали чаще переезжать в деревню! Или нет? В нюансах жизни на селе разбирались эксперты
Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Разберутся эксперты в эфире ток-шоу «По существу».
Россияне могут купить пустующий дом в Беларуси за 40 рублей?
Алена Сырова, СТВ:
Например, россиянин может претендовать на покупку дома за одну базовую?
Елена Домаренок, председатель Крупского районного совета депутатов:
Почему нет?
Кирилл Казаков, СТВ:
И построить там казино.
Елена Домаренок:
Мы предлагаем за одну базовую. Если в течение месяца заявляется еще несколько человек, уже будет аукцион.
Что делать с нерадивыми хозяевами?
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Люди готовы ремонтировать, благоустраивать, им это нравится. У меня из 31-го три, которые не приступили. Два из них не обратились за государственной регистрацией жилого помещения. Землю оформили, сюда не обратились. Опять возвращаемся к указу. Там не прописано, что мне с ними делать. Сейчас я привлеку их за необращение за государственной регистрацией. Потом я составлю административный протокол за ненаведение порядка. Но до бесконечности это не может быть. Сколько еще этот дом должен стоять?
Кирилл Казаков:
То есть от одного хозяина отказались, государство провело определенную санацию. Купил новый хозяин, и он тоже ничего не делал.
Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Этот вопрос нужно решать на стадии заключения договора купли-продажи. Одним из условий такого договора прописывать последствия невыполнения определенных условий. Последствия невыполнения договора – это его расторжение и возврат всего того, что было получено по договору. То есть закладывать определенные последствия в случае невыполнения обязательств в том, что человек будет лишаться права собственности.
Кирилл Казаков:
Есть люди, которые берут дома. А потом отказываются?
Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Таких немного, но они есть.
Какой участок прилагается к дому и могут ли его лишить?
Кирилл Казаков:
Дом и при нем же участок?
Тамара Укружская:
Да. Это быстро, он здесь же пишет при заключении договора. Но он пишет заявление в обязательном порядке под строительство и обслуживание. Это не долгая процедура.
Виктория Верина:
Тем более в указе предусмотрено, что участок ему гарантирован. Будет предоставлен без проведения аукциона, поэтому никто участка при покупке дома не лишит.
Тамара Укружская:
Он сам выбирает, какую площадь взять. Например, при прежнем хозяине было 15 соток, а он хочет гектар – пожалуйста, если там позволяет взять гектар, бери гектар.
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Хочет ли молодежь заниматься фермерством – соцопрос
Ирина Русак, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы проводили опросы, во-первых, численность фермеров у нас в Беларуси была незначительная по отношению к общей численности сельского населения. Мы опрашивали молодых людей в возрасте 20-25: готовы ли вы заниматься фермерством, если вы хотите переехать в сельскую местность? К сожалению, процент был достаточно небольшой. Если идет фермерство, то тут уже категория людей 40 плюс. Молодежь не хочет в связи с тем, что это очень сложно.
Куда стремятся переехать белорусы?
Кирилл Казаков:
Есть у вас рейтинг районов, куда стремятся?
Вера Борисевич, 1-й заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
К крупным городам стремятся. И в районы вокруг крупных городов. Понятно, что меньше стремятся переселяться куда-то в Стародорожский район. Но вместе с тем внутри района миграция все равно идет. И с помощью службы занятости за счет средств фонда социальной защиты вот эти выплаты в размере семикратного размера прожиточного минимума, это больше 2 800 на данный момент, безработный человек может получить, получить новое место работы и место проживания в том числе.
Как помогают с жильем на селе?
Кирилл Казаков:
Какие шаги нужно сделать людям, которые хотят к вам переехать? Либо если вы зовете людей на работу, то помогаете им с жильем?
Виктор Левша, заместитель директора ОАО «Парохонское»:
У нас все гораздо проще. У нас всегда есть какие-то вакансии свободные. Каждый работник, который к нам приезжает, в течение года это гарантия, если он добросовестно работает, выполняет инструкции, хозяйство видит, что у него есть результаты, он по-любому получит жилье. У нас есть постоянно жилье, которое освобождается, проблем здесь нет, он будет жить.
Алена Сырова:
На безвозмездной основе?
Виктор Левша:
Небольшую сумму платить, после пяти лет работы в хозяйстве, мы сделали так, что ты его можешь выкупить. Кредит часть переоформляется, остальное, что уплатило хозяйство, это просто рассрочка платежа на некоторое время. Проблемы в оплате здесь нет, это будет твое жилье.
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«Переселение безработных» – как устроена программа?
Вера Борисевич:
В Минской области тоже можно получить место работы и проживания. Есть программа «Переселение безработных», она в стране действует уже очень давно. Если приводить цифру статистики, то по республике за последние пять лет переселено 580 семей, имеющих статус безработных. Они получили новое место работы и жительства. В Минской области эта цифра 132 (из этих 580-ти).
Безработный ищет на портале службы занятости вакансию с предоставлением жилья, приходит в службу занятости по месту регистрации и говорит: я имею возможность переселиться туда и хочу работать. Вот, увидел, что есть вакансия водителя в сельскохозяйственной организации. Если человеку необходимо пройти собеседование, служба занятости по месту регистрации безработного направляет этого человека в организацию даже в другую область (или в пределах области). Человек приезжает, поговорил с нанимателем – готов остаться. Заключается четырехсторонний договор: служба занятости по месту регистрации человека, наниматель, служба занятости по месту нахождения нанимателя и еще с самим человеком.
Кирилл Казаков:
Минус жизни в сельской местности – трудно найти работу.
Вера Борисевич:
Трудно найти работу тем, кто не ищет.
Кирилл Казаков:
Или планку задрал: хочу три тысячи рублей за неделю!
Вера Борисевич:
Приведу пример: в прошлом году у нас переселился из одного региона в другой молодой человек с семьей, с детьми. Получил от сельскохозяйственной организации дом. Да, ему пришлось немного сделать ремонт, но наниматель выплатил за это компенсацию. Человек работает ветврачом, он доволен условиями. Детей подвозят в школу, жена даже начала садить огород, чтобы благоустроить дом, где они живут. И он получает хорошую зарплату – 2 800.
Попадают ли в реестр пустующих домов здания с исторической ценностью?
Кирилл Казаков:
Как часто в ваш реестр попадают строения и здания, которые имеют историческую ценность?
Виктория Верина:
Это не в реестре пустующих домов. Это уже реализация идет государственного имущества. Есть такой Единый реестр государственного имущества. Единый реестр пустующих домов – это подсистема в Едином реестре государственного имущества. Там отображается все то, что продается из государственного имущества, какие-то историко-культурные ценности, производственные объекты, склады, заводы.
Кирилл Казаков:
На историко-культурные ценности налагаются вообще совершенно другие обязанности у покупателя: он должен восстановить, обновить.
Виктория Верина:
Это по линии Министерства культуры. Во-первых, охранный ордер подписывается, что он исторический облик должен поддерживать и так далее.
Кирилл Казаков:
Я знаю истории, когда в поселках под дома жилые продавали бывшие школы. У вас всегда дома или какие-то хозяйственные или административные помещения?
Тамара Укружская:
Это дома.
Почему белорусы переезжают из городов в деревни?
Кирилл Казаков:
Вы говорите, что к вам из Пинска приезжают работать. А чем взяли?
Виктор Левша:
Ну мы же все понимаем, основное, что нужно человеку – это зарплата.
От этого зависит его жизнь вся, неважно, это будет в городе или на селе, или вблизи деревни. Люди сейчас все стремятся хорошо зарабатывать.
Алена Сырова:
Говорят, одно дело – получать 100 рублей в Минске. Другое дело – получать 100 рублей в Пинском районе. Все привыкли такими категориями размышлять.
Виктор Левша:
Сейчас неактуально так размышлять. Какая разница, где он живет: в Минске или в деревне у нас, или в городе Пинске – цены плюс-минус везде одинаковые. И люди хотят жить в деревне с точно такими же условиями, как люди живут в большом городе. Все хотят и соцпакет, и инфраструктуру. Все хотят жить легче немножко.
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