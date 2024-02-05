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Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать

05 февраля 2024 16:10
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Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Я утром забрался на сайт Государственного комитета по имуществу. Я думаю, что многие люди, которые в какой-то мере некомпетентны, начинают смотреть. И там появляется большое количество домов, которые с аукциона продаются, которые продаются по одной базовой. В чем разница, что смотреть? Что мне найти там надо? Я просто не глубоко погружен в тему, но, условно говоря, для себя пытаюсь реализовать мечту. С чего начать? 

Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать-4

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Пустующие дома находятся в единой базе Госимущества. Любой человек может зайти в эту базу и посмотреть, где на территории Республики Беларусь продаются…

Кирилл Казаков:
На данный момент есть 287 домов, которые продаются по одной базовой. Чем это вот отличается от всего остального? Там 14,5 тысячи строений. 

Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать-7

Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:
База создана для того, чтобы отображать всю процедуру признания дома пустующим. Дом может находиться, когда вы открываете базу и смотрите, на любом из этапов. Первый этап – дом выявлен. Вы видите напротив дома надпись «Жилой дом, соответствующий признакам пустующего, выявлен». То есть этот дом пока еще не продается. Нам видно как обывателям, что с этим домом ведется работа. И в ближайшее время, возможно, если собственники не найдутся…

Кирилл Казаков:
Подскажите такой вопрос. Если, например, я четко понимаю, что хочу купить в каком-то районе такой-то дом – это одна история, да? А если я просто хочу себе купить дом за 40 рублей?

Виктория Верина:
Это значит, когда вы заходите в эту базу, выбрать флажок «для продажи». И там отобразятся только те дома, которые в настоящий момент продаются. 

Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать-10

Кирилл Казаков:
А у вас есть какая-то статистика, что покупают, что продают чаще?

Виктория Верина:
Есть, допустим, проведен анализ за 2023 год. В целом по республике в хозяйственный оборот вовлечено порядка 4 000 жилых домов. Из них примерно 3 000 снесено и более 1 000 домов продано. 

Кирилл Казаков:
А сносят, чтобы построить что-то?

Виктория Верина:
Это решение принимает соответствующий исполнительный комитет. Если дом крайний в деревне, его можно присоединить к сельскохозяйственным полям, то тогда его вовлекают в оборот путем сноса 

Кирилл Казаков:
То есть мы можем говорить о том, что покупка дома может быть для увеличения площади земли, для проживания, для создания чуть ли не предприятия. Такое может быть? Ну лесопилку я хочу открыть на краю деревни. 

Виктория Верина:
Ну, понимаете, этот вопрос о возможности создания производственных предприятий в населенных пунктах. Там соответствующие требования к уровню шума, выбросам.

Алена Сырова:
Но это уже дело другое, необязательно его покупать, чтобы в нем жить.

Виктория Верина:
Магазин, допустим, парикмахерскую, любой вид предпринимательской деятельности, который не запрещен в населенных пунктах.

Домик в деревне за одну базовую – так ли просто его получить? Рассказываем о подводных камнях.

# Недвижимость # общество # Кирилл Казаков # Владимир Сенчук # Виктория Верина # Алена Сырова

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