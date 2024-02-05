Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я утром забрался на сайт Государственного комитета по имуществу. Я думаю, что многие люди, которые в какой-то мере некомпетентны, начинают смотреть. И там появляется большое количество домов, которые с аукциона продаются, которые продаются по одной базовой. В чем разница, что смотреть? Что мне найти там надо? Я просто не глубоко погружен в тему, но, условно говоря, для себя пытаюсь реализовать мечту. С чего начать?

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

Пустующие дома находятся в единой базе Госимущества. Любой человек может зайти в эту базу и посмотреть, где на территории Республики Беларусь продаются… Кирилл Казаков:

На данный момент есть 287 домов, которые продаются по одной базовой. Чем это вот отличается от всего остального? Там 14,5 тысячи строений.

Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:

База создана для того, чтобы отображать всю процедуру признания дома пустующим. Дом может находиться, когда вы открываете базу и смотрите, на любом из этапов. Первый этап – дом выявлен. Вы видите напротив дома надпись «Жилой дом, соответствующий признакам пустующего, выявлен». То есть этот дом пока еще не продается. Нам видно как обывателям, что с этим домом ведется работа. И в ближайшее время, возможно, если собственники не найдутся… Кирилл Казаков:

Подскажите такой вопрос. Если, например, я четко понимаю, что хочу купить в каком-то районе такой-то дом – это одна история, да? А если я просто хочу себе купить дом за 40 рублей?



Виктория Верина:

Это значит, когда вы заходите в эту базу, выбрать флажок «для продажи». И там отобразятся только те дома, которые в настоящий момент продаются.