Домик в деревне за одну базовую – так ли просто его получить? Рассказываем о подводных камнях

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Разберутся эксперты в эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Все ли так просто? Что больше всего удивляет при первом приближении? Наверняка, к вам приходят и говорят: хочу, вот 40 рублей, дайте дом.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:

Указ сам по себе действует. Все прекрасно, пока мы не доходим до самого логического конца. Возникают определенные проблемы. Под логическим концом мы подразумеваем оформление правообладателя. Он приходит в БТИ и начинает оформлять дом. От покупки до прихода в БТИ проходит 9-10 месяцев. Во-первых, не прописано, продаем мы дом с обременением или без обременения. История у домиков разная. Где-то умер собственник – там все понятно. И долгов может не быть. Но где-то дома в свое время продавались по распискам, без оформления. Люди жили, и долги накапливались. Кирилл Казаков, СТВ:

Я смотрел. Покупаешь дом, а тебе еще нужно за электричество с 2013-го заплатить.