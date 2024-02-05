Домик в деревне за одну базовую – так ли просто его получить? Рассказываем о подводных камнях
Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Разберутся эксперты в эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Все ли так просто? Что больше всего удивляет при первом приближении? Наверняка, к вам приходят и говорят: хочу, вот 40 рублей, дайте дом.
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Указ сам по себе действует. Все прекрасно, пока мы не доходим до самого логического конца. Возникают определенные проблемы. Под логическим концом мы подразумеваем оформление правообладателя. Он приходит в БТИ и начинает оформлять дом. От покупки до прихода в БТИ проходит 9-10 месяцев.
Во-первых, не прописано, продаем мы дом с обременением или без обременения. История у домиков разная. Где-то умер собственник – там все понятно. И долгов может не быть. Но где-то дома в свое время продавались по распискам, без оформления. Люди жили, и долги накапливались.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я смотрел. Покупаешь дом, а тебе еще нужно за электричество с 2013-го заплатить.
Тамара Укружская:
Да, хотя это официально нигде не прописано. И когда люди официально приходят и спрашивают, будем ли мы платить за электроэнергию или коммунальные… Ответить на этот вопрос нельзя, потому что нигде не написано. Это уже другая законодательная база.
Люди пришли к оформлению. Встает вопрос. Упрощенная продажа, мы составили договор купли-продажи, вопросов нет. Но почему бы не сделать упрощенным и оформление этого домика, не подойти ближе к людям, которые это сделали? Человек приходит к БТИ. Где он зарегистрирован, вопросов нет – право перехода собственности. Там, где незарегистрированный, встает вопрос. Ты сначала должен сделать ввод, отопление и так далее, ввести в эксплуатацию, и тогда мы тебе выдадим удостоверение. Невозможно. Потому что сделать ввод и так далее можно, сначала получив удостоверение. Замкнутый круг.
Может, дело и не в Указе. Возможно, здесь должны сориентироваться другие законодатели. В этом стоит огромный вопрос, и он самый главный.