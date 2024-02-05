Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?
Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Купить дом за 40 рублей, снести его, а потом построить дом. Это законно будет?
Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Это не то что законно, в основном так люди и делают: покупают дом, который уже ветхий...
Кирилл Казаков:
Процент износа на сайте указан, я читал.
Владимир Сенчук:
Человек в первую очередь ориентируются на место. Ему надо место ближе к городу или ближе к речке – у кого какие интересы. Естественно, чтобы там были все коммунальные вопросы решены. И затем он, естественно, сносит дом и строит такой дом, какой надо. По размерам, из дерева, из кирпича, из других материалов.
Кирилл Казаков:
Грубо говоря, льгота такая: ты ищешь место, сносишь дом, а на том фундаменте можно построить этот деревянный.
Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Так точно. Либо приобрести у нас домокомлекты, мы предлагаем 5 типовых решений в настоящее время. Почему 5 типовых решений? Потому что у каждого свой спрос и предложения. Кто-то хочет окна в пол, кто-то не хочет окна в пол. А кто-то хочет 5 дверей.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько это востребовано?
Виталий Бондаревич:
Востребовано. Мы в начале пути. Мы начали это делать в 2023 году, но в 2023 году мы реализовали уже 10 домокомплектов готовых.
Кирилл Казаков:
Для 10 миллионов белорусов так себе…
Виталий Бондаревич:
По древесине к нам обратилось 5 000 человек по республике. Кто для ремонта, кто для строительства. И в целом мы где-то 95 000 кубов по льготной цене реализовали древесины для этих целей.
Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать.