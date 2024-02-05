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Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?

05 февраля 2024 16:53
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Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Купить дом за 40 рублей, снести его, а потом построить дом. Это законно будет?

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Это не то что законно, в основном так люди и делают: покупают дом, который уже ветхий...

Кирилл Казаков:
Процент износа на сайте указан, я читал. 

Владимир Сенчук:
Человек в первую очередь ориентируются на место. Ему надо место ближе к городу или ближе к речке – у кого какие интересы. Естественно, чтобы там были все коммунальные вопросы решены. И затем он, естественно, сносит дом и строит такой дом, какой надо. По размерам, из дерева, из кирпича, из других материалов.

Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?-4

Кирилл Казаков:
Грубо говоря, льгота такая: ты ищешь место, сносишь дом, а на том фундаменте можно построить этот деревянный.

Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Так точно. Либо приобрести у нас домокомлекты, мы предлагаем 5 типовых решений в настоящее время. Почему 5 типовых решений? Потому что у каждого свой спрос и предложения. Кто-то хочет окна в пол, кто-то не хочет окна в пол. А кто-то хочет 5 дверей.

Алена Сырова, СТВ:
Насколько это востребовано? 

Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?-7

Виталий Бондаревич:
Востребовано. Мы в начале пути. Мы начали это делать в 2023 году, но в 2023 году мы реализовали уже 10 домокомплектов готовых.

Кирилл Казаков:
Для 10 миллионов белорусов так себе…

Виталий Бондаревич:
По древесине к нам обратилось 5 000 человек по республике. Кто для ремонта, кто для строительства. И в целом мы где-то 95 000 кубов по льготной цене реализовали древесины для этих целей.

Как купить дом в деревне за 40 рублей – рассказываем, с чего начать.

# Недвижимость # общество # Кирилл Казаков # Владимир Сенчук # Виталий Бондаревич # Алена Сырова

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