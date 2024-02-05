Купить дом по 116-му указу, снести и построить новый – законно ли это?

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Купить дом за 40 рублей, снести его, а потом построить дом. Это законно будет?

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

Это не то что законно, в основном так люди и делают: покупают дом, который уже ветхий...

Кирилл Казаков:

Процент износа на сайте указан, я читал.

Владимир Сенчук:

Человек в первую очередь ориентируются на место. Ему надо место ближе к городу или ближе к речке – у кого какие интересы. Естественно, чтобы там были все коммунальные вопросы решены. И затем он, естественно, сносит дом и строит такой дом, какой надо. По размерам, из дерева, из кирпича, из других материалов.