Дом за одну базовую – вторая жизнь белорусских сёл? Узнали статистику

Новости Беларуси. Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы будут искать 5 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов? Кирилл Казаков, СТВ:

Это привлекло внимание к тому, что деревни пустеют, дома остаются одинокими и действительно приезжают люди? Я пока прихожу к выводу, что очень много бюрократии. История хорошая. Но насколько она сработает, чтобы дать вторую жизнь селу?

Елена Домаренок, председатель Крупского районного совета депутатов:

Указ позволил проводить целенаправленную, плановую работу. И здесь как сработают на местах. Мы видим, что за это время идет тенденция возвращения в деревни. Есть истории, когда возвращаются в родительские дома внуки и дети. Алена Сырова, СТВ:

Что говорит статистика? Какой эффект можно проследить с 2021 года?