Дом за одну базовую – вторая жизнь белорусских сёл? Узнали статистику
Новости Беларуси. Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы будут искать 5 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случится ли конфликт интересов?
Кирилл Казаков, СТВ:
Это привлекло внимание к тому, что деревни пустеют, дома остаются одинокими и действительно приезжают люди? Я пока прихожу к выводу, что очень много бюрократии. История хорошая. Но насколько она сработает, чтобы дать вторую жизнь селу?
Елена Домаренок, председатель Крупского районного совета депутатов:
Указ позволил проводить целенаправленную, плановую работу. И здесь как сработают на местах. Мы видим, что за это время идет тенденция возвращения в деревни. Есть истории, когда возвращаются в родительские дома внуки и дети.
Алена Сырова, СТВ:
Что говорит статистика? Какой эффект можно проследить с 2021 года?
Ирина Русак, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Белорусский институт стратегических исследований заинтересовался темой в силу того, что она очень актуальна для главы государства. Даже в этом году он дважды сказал, что нельзя не обращать внимания на деревню.
За время существования независимой Беларуси ужу минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. Сказать, что люди хотят жить в сельской местности, – такого нет. Есть субурбанизация, когда люди начинают жить возле крупных городов, потому что в городе им некомфортно. Мы не отличаемся от всего остального мира, и численность населения на селе падает.
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