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Есть ли разница в покупке пустующих домов для белорусов и россиян?

05 февраля 2024 17:58
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Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Есть ли разница в покупке пустующих домов для белорусов и россиян?-1

Алена Сырова, СТВ:
Должна быть разница между льготами для наших граждан и для граждан иностранных. Около миллиона россиян в прошлом году приехали отдыхать в Беларусь. Когда они приезжают сюда, в тишь да гладь, может закрасться мысль, чтобы обзавестись здесь дачей. Когда речь идет о том, что это можно сделать за совсем маленькую стоимость, здесь возникает вопрос: насколько справедливо, что условия у нас равные? Есть ли какая-то разница или предусматривается в будущем? Не за одну, а за две... 

Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:
По приобретению жилого дома разницы нет, у нас равные права. А то, что касается земельного участка, то иностранные граждане у нас в ограниченных случаях могут иметь земельные участки в частной собственности. В этом и заключается разница.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это аренда. 

Виктория Верина:
Да. А для белоруса это может быть и частная собственность на землю.

Алена Сырова:
То есть параллельно. Мы покупаем дом, белорус покупает землю в собственность, а россиянин ее арендует на какое-то...

Есть ли разница в покупке пустующих домов для белорусов и россиян?-4

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Нет. Вот у меня купила россиянка дом. Она дом купила за базовую, но землю оформила в аренду,

Алена Сырова:
На сколько по времени?

Тамара Укружская:
Там есть сроки до 99 лет. 

Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что у россиян тоже есть определенные льготы. Если американец приедет и захочет это сделать, то у него совсем другие условия.

Тамара Укружская:
Может быть, не буду утверждать.

Кирилл Казаков:
Мы свою землю американцам не отдадим. 

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# Недвижимость # общество # Алена Сырова # Виктория Верина # Кирилл Казаков # Тамара Укружская

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