Есть ли разница в покупке пустующих домов для белорусов и россиян?

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Должна быть разница между льготами для наших граждан и для граждан иностранных. Около миллиона россиян в прошлом году приехали отдыхать в Беларусь. Когда они приезжают сюда, в тишь да гладь, может закрасться мысль, чтобы обзавестись здесь дачей. Когда речь идет о том, что это можно сделать за совсем маленькую стоимость, здесь возникает вопрос: насколько справедливо, что условия у нас равные? Есть ли какая-то разница или предусматривается в будущем? Не за одну, а за две...

Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:

По приобретению жилого дома разницы нет, у нас равные права. А то, что касается земельного участка, то иностранные граждане у нас в ограниченных случаях могут иметь земельные участки в частной собственности. В этом и заключается разница.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть это аренда.

Виктория Верина:

Да. А для белоруса это может быть и частная собственность на землю.

Алена Сырова:

То есть параллельно. Мы покупаем дом, белорус покупает землю в собственность, а россиянин ее арендует на какое-то...