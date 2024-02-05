Есть ли разница в покупке пустующих домов для белорусов и россиян?

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? На эти вопросы отвечают эксперты в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Должна быть разница между льготами для наших граждан и для граждан иностранных. Около миллиона россиян в прошлом году приехали отдыхать в Беларусь. Когда они приезжают сюда, в тишь да гладь, может закрасться мысль, чтобы обзавестись здесь дачей. Когда речь идет о том, что это можно сделать за совсем маленькую стоимость, здесь возникает вопрос: насколько справедливо, что условия у нас равные? Есть ли какая-то разница или предусматривается в будущем? Не за одну, а за две...
Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Беларуси:
По приобретению жилого дома разницы нет, у нас равные права. А то, что касается земельного участка, то иностранные граждане у нас в ограниченных случаях могут иметь земельные участки в частной собственности. В этом и заключается разница.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это аренда.
Виктория Верина:
Да. А для белоруса это может быть и частная собственность на землю.
Алена Сырова:
То есть параллельно. Мы покупаем дом, белорус покупает землю в собственность, а россиянин ее арендует на какое-то...
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:
Нет. Вот у меня купила россиянка дом. Она дом купила за базовую, но землю оформила в аренду,
Алена Сырова:
На сколько по времени?
Тамара Укружская:
Там есть сроки до 99 лет.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что у россиян тоже есть определенные льготы. Если американец приедет и захочет это сделать, то у него совсем другие условия.
Тамара Укружская:
Может быть, не буду утверждать.
Кирилл Казаков:
Мы свою землю американцам не отдадим.
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