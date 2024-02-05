От 30 тысяч рублей – как построить домик в деревне? Рассказал представитель Минлесхоза
Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы искали в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случился ли конфликт интересов?
Алена Сырова, СТВ:
Есть ли разница, из какого вида дерева домики, по стоимости в том числе?
Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Конечно, разница есть. Мы предлагаем три технологии: оцилиндрованный брус, профилированный брус, двойной сухой брус. Оцилиндрованный брус – сырая древесина, которая оцилиндрована, вам ее привозят, но там есть нюансы. То есть там надо, чтобы в течение года она проветривалась, сушилась, вы не можете заселиться. Но стоимость там будет 30 тысяч белорусских рублей, если на 60 квадратов домик будет. А если сухого двойного, там с утеплителем вам привозят домик, вы его сложили, сразу заселяетесь. Там будет 60-70 тысяч в зависимости от квадратов. Поэтому на сегодня люди многие готовы терпеть год, ждать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Участок взял, 9 месяцев его оформляешь, как раз эти дрова 9 месяцев и полежат.
Виталий Бондаревич:
Да, он покупает, начинает собирать, и пока он оформляет документы, многие люди хотят через кредит, они с нами заключают договор, но говорят: если одобрят кредит, мы возьмем. Потом приходят, не одобрили кредит, расторгаем договор, не получилось. Поэтому мы предлагаем разные технологии. И с нашими домиками можно на Логойском тракте, 52 пройтись по каждому домику для себя.
Кирилл Казаков:
Сколько в среднем обойдется один дом, 70 тысяч рублей – это уже дом под заселение?
Виталий Бондаревич:
Не под ключ. Под ключ в зависимости от того, какие вы захотите окна. Где-то еще 50 тысяч вам на все остальное. Подвод коммуникации.
Кирилл Казаков:
70 плюс 50 – 120 тысяч рублей стоит дом.
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