От 30 тысяч рублей – как построить домик в деревне? Рассказал представитель Минлесхоза

Сельские перспективы. Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? С какими трудностями сталкиваются новоселы? Какие меры предпринимает государство для улучшения качества жизни за МКАД? Что такое «деревня будущего»? Ответы на эти вопросы искали в прямом эфире ток-шоу «По существу». Среди приглашенных спикеров как теоретики улучшения и развития жизни на селе, так и практики. Случился ли конфликт интересов? Алена Сырова, СТВ:

Есть ли разница, из какого вида дерева домики, по стоимости в том числе?

Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Конечно, разница есть. Мы предлагаем три технологии: оцилиндрованный брус, профилированный брус, двойной сухой брус. Оцилиндрованный брус – сырая древесина, которая оцилиндрована, вам ее привозят, но там есть нюансы. То есть там надо, чтобы в течение года она проветривалась, сушилась, вы не можете заселиться. Но стоимость там будет 30 тысяч белорусских рублей, если на 60 квадратов домик будет. А если сухого двойного, там с утеплителем вам привозят домик, вы его сложили, сразу заселяетесь. Там будет 60-70 тысяч в зависимости от квадратов. Поэтому на сегодня люди многие готовы терпеть год, ждать. Кирилл Казаков, СТВ:

Участок взял, 9 месяцев его оформляешь, как раз эти дрова 9 месяцев и полежат.