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Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?

18 сентября 2023 18:33
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Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства, а значит вопрос выживания как нации. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства. Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик у белорусов. Еще долго после завершения форума его участники делились своими мыслями и впечатлениями. А сегодня обсуждения продолжились в трудовых коллективах.

Александр Лукашенко обратился к белорусам не только как Президент страны, но и как Главнокомандующий. Никакой войны на нашей территории в современных условиях не будет – заверил глава государства.

Полина Королева продолжит тему.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-1

Дело о геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны продолжается. Мы ищем преступников и тех, кто пал жертвой их неуемной жестокости, кто совершил подвиг и кто подарил возможность жить нашему поколению. И делаем это не из злобы, не ради мести. А ради справедливости и памяти.

Белорусы усвоили уроки прошлого, именно про это было выступление главы государства. А еще про то, какие последствия несет отказ от истории и попытка ее поменять. Все начинается с разрушения памятников. Но чем заканчивается?

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«Когда мы вместе, все нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-4

День народного единства – это праздник с глубоким смыслом. Как День Победы, как День Независимости. Торжество 17 сентября наша страна отмечает только третий раз, но его значимость понимают в полной мере. Сегодня единство взглядов, мнений, позиций, ценностей – это мост, который позволит белорусам выжить как нации в условиях действительно нестабильного глобального мира.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-7

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного совета депутатов:
Это день, который символизирует многие исторические события, в этот день объединились западные и восточные белорусы. Я считаю, он значимый и для истории нашей страны, и для каждого современного человека.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-10

Праздничная атмосфера единства в Беларуси появилась задолго до масштабного шоу в «Минск-Арене». Финальному аккорду предшествовала целая общественная песня, сложенная из марафонов, акций, пробегов и, конечно, уроков. Ведь наша задача, как подчеркнул Президент, – сохранить белорусскую землю для детей. Но и дети должны понимать ценность независимости. А все, как водится, начинается с семьи, поддерживается детскими садами и школой. Потому воспитать белорусский стойкий дух – общая задача.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-13

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша главная задача сегодня способствовать сплочению, единению нашего общества, единению белорусов, вне зависимости от их религиозных предпочтений, политических убеждений. Мы должны быть едины, и образование в этом будет играть ключевую роль. Потому что через систему дошкольного, различного уровня школьного образования мы будем прививать нашим воспитанникам, учащимся эти белорусские традиционные ценности.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-16

Беларусь и общество изменились, во многом благодаря 2020 году. Тогда люди действительно не интересовались политикой, не пытались разобраться в ее тонкостях. Во многом поэтому август трехлетней давности случился и на примере многих показал, что незнание – тьма, которая может погрузить общество и страну в хаос. Но прошло время, белорусы умеют прощать тех, кто оступился. Мы готовы объединяться.

Муковозчик: я готов объединяться с теми, кто ошибся, но не готов это делать с врагами. Подробности.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-19

Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну. Беларусь против войны, Беларусь прощает многое, но это прощение – не слабость, как подчеркнул Президент и как когда-то решили польские руководители. Тот, кто может простить обиды ради общего мира, имеет настоящую силу. Тем не менее, за свою страну мы бороться можем и будем.

Лукашенко: белорусы – самая миролюбивая нация на земле! Подробности.

Беларусь не про завоевания, не про ненависть. Она про мир и единство. Эти посылы главы государства услышали зрители «Минск-Арены», услышали и жители регионов, и те, кто смотрел трансляцию праздника.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-22

Обсуждать ключевые моменты речи Президента продолжают и сегодня. И это тоже важно, ведь порой людям надо объяснить, донести суть. Опять же, чтобы не было повторения прошлого: далекого или относительно недавнего.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-25

Наталья Головнева, юрисконсульт авиакомпании «Белавиа»:
Сегодня праздник продолжается внутри коллектива. Собрались в актовом зале, чтобы продолжить обсуждение, посвященное этому празднику. Каждый преподнесет, что лично для него значит этот праздник. Лично для меня это праздник единения людей. Наш белорусский народ прошел множество испытаний, и все это было возможно лишь благодаря сплоченности и единству белорусского народа.

Белорусы обсуждают патриотический форум ко Дню народного единства. Какие посылы Президента всколыхнули общество?-28

Лариса Герасимович, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании «Белавиа»:
Мы вместе – это наш основной лозунг, мы должны следовать этому лозунгу и объяснять молодежи, что это необходимость сегодня. Нас нельзя разъединить, и мы должны быть одной сильной державой.

История циклична, мы это знаем. Наш народ столкнулся с множеством лишений, но выжил, потому что был един. Он един и сегодня, а значит, несмотря на политические катаклизмы в мире, на безграничные аппетиты Запада в своем стремлении завершить строительство Империи, мы – белорусы, мирные люди, сохраняем свои независимость и суверенитет.

# День народного единства # общество # Полина Королева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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