Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства, а значит вопрос выживания как нации. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства. Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик у белорусов. Еще долго после завершения форума его участники делились своими мыслями и впечатлениями. А сегодня обсуждения продолжились в трудовых коллективах. Александр Лукашенко обратился к белорусам не только как Президент страны, но и как Главнокомандующий. Никакой войны на нашей территории в современных условиях не будет – заверил глава государства. Полина Королева продолжит тему.

День народного единства – это праздник с глубоким смыслом. Как День Победы, как День Независимости. Торжество 17 сентября наша страна отмечает только третий раз, но его значимость понимают в полной мере. Сегодня единство взглядов, мнений, позиций, ценностей – это мост, который позволит белорусам выжить как нации в условиях действительно нестабильного глобального мира.

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного совета депутатов:

Это день, который символизирует многие исторические события, в этот день объединились западные и восточные белорусы. Я считаю, он значимый и для истории нашей страны, и для каждого современного человека.

Праздничная атмосфера единства в Беларуси появилась задолго до масштабного шоу в «Минск-Арене». Финальному аккорду предшествовала целая общественная песня, сложенная из марафонов, акций, пробегов и, конечно, уроков. Ведь наша задача, как подчеркнул Президент, – сохранить белорусскую землю для детей. Но и дети должны понимать ценность независимости. А все, как водится, начинается с семьи, поддерживается детскими садами и школой. Потому воспитать белорусский стойкий дух – общая задача.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша главная задача сегодня – способствовать сплочению, единению нашего общества, единению белорусов, вне зависимости от их религиозных предпочтений, политических убеждений. Мы должны быть едины, и образование в этом будет играть ключевую роль. Потому что через систему дошкольного, различного уровня школьного образования мы будем прививать нашим воспитанникам, учащимся эти белорусские традиционные ценности.

Беларусь и общество изменились, во многом благодаря 2020 году. Тогда люди действительно не интересовались политикой, не пытались разобраться в ее тонкостях. Во многом поэтому август трехлетней давности случился и на примере многих показал, что незнание – тьма, которая может погрузить общество и страну в хаос. Но прошло время, белорусы умеют прощать тех, кто оступился. Мы готовы объединяться. Муковозчик: я готов объединяться с теми, кто ошибся, но не готов это делать с врагами. Подробности.

Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну. Беларусь против войны, Беларусь прощает многое, но это прощение – не слабость, как подчеркнул Президент и как когда-то решили польские руководители. Тот, кто может простить обиды ради общего мира, имеет настоящую силу. Тем не менее, за свою страну мы бороться можем и будем. Лукашенко: белорусы – самая миролюбивая нация на земле! Подробности. Беларусь не про завоевания, не про ненависть. Она про мир и единство. Эти посылы главы государства услышали зрители «Минск-Арены», услышали и жители регионов, и те, кто смотрел трансляцию праздника.

Обсуждать ключевые моменты речи Президента продолжают и сегодня. И это тоже важно, ведь порой людям надо объяснить, донести суть. Опять же, чтобы не было повторения прошлого: далекого или относительно недавнего.

Наталья Головнева, юрисконсульт авиакомпании «Белавиа»:

Сегодня праздник продолжается внутри коллектива. Собрались в актовом зале, чтобы продолжить обсуждение, посвященное этому празднику. Каждый преподнесет, что лично для него значит этот праздник. Лично для меня это праздник единения людей. Наш белорусский народ прошел множество испытаний, и все это было возможно лишь благодаря сплоченности и единству белорусского народа.