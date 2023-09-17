Лукашенко: белорусы – самая миролюбивая нация на земле!

Новости Беларуси. Единство – главное условие сохранения жизни государства. Об этом Президент заявил на патриотическом форуме «Мы – белорусы», посвященном Дню народного единства. Самый молодой государственный праздник, но такой емкий и глубокий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как тогда, так и сегодня единство для нас – главное условие сохранения и жизни нашего государства. А значит, вопрос выживания нас как нации. 17 сентября – это одна из трех исторических дат наряду с 9 Мая (День Победы) и 3 июля (День Независимости), которые дают возможность оглянуться в прошлое, чтобы крепко держать в руках свое настоящее и защищать будущее.

Поляки, литовцы, латыши, украинцы должны понимать: мы самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями, Вагнера и так далее, мы не размахиваем и никому не угрожаем. Но вы же помните историю. Мы и тогда никому не угрожали. Но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Мы учили и учим историю. И мы всегда будем готовы защитить наше Отечество и нашу землю!

Обращаюсь сегодня к белорусам. Как Президент и Главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, потому что это невозможно! И если не дай бог что-то случится, мы все встанем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям!