Муковозчик: я готов объединяться с теми, кто ошибся, но не готов это делать с врагами
Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства, а значит вопрос выживания как нации. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства.
Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик у белорусов. Еще долго после завершения форума его участники делились своими мыслями и впечатлениями. А сегодня обсуждения продолжились в трудовых коллективах.
Беларусь и общество изменились. Во многом благодаря 2020 году. Тогда люди действительно не интересовались политикой, не пытались разобраться в ее тонкостях. Во многом поэтому август трехлетней давности случился и на примере многих показал, что незнание – тьма, которая может погрузить общество и страну в хаос. Но прошло время, белорусы умеют прощать тех, кто оступился. Мы готовы объединяться.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я готов объединяться с теми, кто действительно ошибся, кто действительно в порыве эмоций. Это мы переживем. Я не готов это делать с врагами. Я не готов это делать с откровенными вражинами, которые не хотят по сути дела до сих пор, чтобы мы жили в этой стране, а хотят, чтобы жили они. Вернее, даже так: они хотят, чтобы они жили под внешним управлением. Поэтому давайте объединяться. Давайте возвращайтесь. Давайте, не вопрос. Вопрос в другом: вы готовы сказать «Извините»?
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