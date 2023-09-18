Муковозчик: я готов объединяться с теми, кто ошибся, но не готов это делать с врагами

Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства, а значит вопрос выживания как нации. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства.

Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик у белорусов. Еще долго после завершения форума его участники делились своими мыслями и впечатлениями. А сегодня обсуждения продолжились в трудовых коллективах.