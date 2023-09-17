Лукашенко: белорусам не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии – жизнь научила нас

Новости Беларуси. Единство – главное условие сохранения жизни государства. Об этом Президент заявил на патриотическом форуме «Мы – белорусы», посвященном Дню народного единства. Самый молодой государственный праздник, но такой емкий и глубокий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники! Сегодня 17 сентября – День народного единства, символом которого стал 1939 год – год воссоединения белорусских земель в границах единого государства. Само время, время глобального передела мира, вернуло эту дату в наш календарь государственных праздников. Чем больше мы видим, как рушатся современные государства, как народы теряют родину, дом, традиции, тем пристальней всматриваемся в историю родной земли. И мы понимаем, что, по сути, нет новых вызовов. Нет неожиданных поворотов в истории. Есть забытые старые уроки и угрозы. И есть защита – многовековой опыт, который научил нас быть вместе и в счастливые, и в трудные времена.

На протяжении многих столетий белорусы были единым целым. Нам, белорусам, не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии, быть единой нацией. Жизнь научила нас.