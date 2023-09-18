«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства

Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства. А значит, вопрос выживания как нации. Об этом заявил Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница! Александр Лукашенко обратился к белорусам не только как Президент страны, но и как главнокомандующий. Никакой войны на нашей территории в современных условиях не будет, заверил глава государства, добавив, что единство для нас – главное условие сохранения страны, вопрос выживания как нации. Все это нашло живой отклик среди тех, кто стал участником патриотического форума.

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:

Потому что, когда мы вместе, все нам под силу.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша главная задача сегодня – способствовать сплочению, единению нашего общества, белорусов, независимо от их религиозных предпочтений, политических убеждений. Мы должны быть все едины.

Ирина Деминова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома:

Мы очень солидарны как никогда. Мы консолидировались: все общественные объединения, будь-то «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин, ветеранская организация, профсоюзы, вместе с политическими партиями. Мы выступаем вместе и везде единым фронтом.