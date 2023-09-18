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«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства

18 сентября 2023 08:57
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Новости Беларуси. Единство для белорусов – главное условие сохранения государства. А значит, вопрос выживания как нации. Об этом заявил Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Мы – белорусы», который стал финальным аккордом празднования Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства-1

Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница!

Александр Лукашенко обратился к белорусам не только как Президент страны, но и как главнокомандующий. Никакой войны на нашей территории в современных условиях не будет, заверил глава государства, добавив, что единство для нас – главное условие сохранения страны, вопрос выживания как нации. Все это нашло живой отклик среди тех, кто стал участником патриотического форума.

«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства-4

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:
Потому что, когда мы вместе, все нам под силу.

«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства-7

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша главная задача сегодня – способствовать сплочению, единению нашего общества, белорусов, независимо от их религиозных предпочтений, политических убеждений. Мы должны быть все едины.

«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства-10

Ирина Деминова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома:
Мы очень солидарны как никогда. Мы консолидировались: все общественные объединения, будь-то «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин, ветеранская организация, профсоюзы, вместе с политическими партиями. Мы выступаем вместе и везде единым фронтом.

«Когда мы вместе, всё нам под силу». Белорусы вдохновились речью Президента на День народного единства-13

Масштабный патриотический форум завершился ярким праздничным концертом.

# День народного единства # общество # Александр Лукашенко # Олег Дьяченко # Фотофакт

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