Дмитрий Крутой: «Приморский край – единственный регион, который сформировал планы по всем видам нашей техники»
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Что касается необходимости присутствия именно прямого контакта между руководителями предприятий. Может быть, он и не нужен, да?
Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Я вас хочу заверить, что генеральные директора практически из командировок и не приезжают.
Константин Герцев, репортер СТВ:
Я дополню последнюю реплику касаемо машиностроения нашего, участия там руководителей белорусских предприятий. Дмитрий Крутой, посол наш, безусловно, в каждой своей поездке посещает дилеров белорусской техники. И вот сколько мы с ним уже прокатились – это и центральная Россия, и Сибирь, и Урал, и Дальний Восток. Я его попросил во Владивостоке после посещения дилерского центра «Амкодор», МАЗ, МТЗ, дать такую небольшую ремарку.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:
Приморский край – единственный регион, который сформировал отдельные планы по всем видам нашей техники, они подписаны, на примере «Амкодора» видим, что они нормально исполняются с остальными регионами. Я губернаторов ориентировал, что нам такие планы нужно подписать. И вот тех, по большому счету, субдилеров или просто филиальную сеть наших дилеров, которые там находятся, я бы хотел, чтобы наши головные предприятия в Минске очень серьезно аттестовали. Потому что, если они продают одну-две единицы техники, вопрос, зачем они там находятся. И когда их спрашиваешь, какое вы количество компаний по сегментам местных объехали и где бумаги, официальные протоколы переговоров, отказов, претензий, может быть, к белорусской технике, они просто разводят руками. Я делаю вывод, что они не работают, непонятно вообще, зачем там находятся. Поэтому систему аттестации наших ТПС, особенно в таких отдаленных регионах, на Дальнем Востоке, нужно серьезно менять, лучше их контролировать. И когда коллеги из Магадана говорят, что у них работает почти 600 единиц техники Komatsu, я понимаю, что японские дилеры там работают неплохо. И наше счастьt, что они сейчас убегают и руководство региона просит нас эти объемы оперативно заместить. У нас разворотливость совершенно другая, ее просто нет.
Алена Сырова:
То есть то, о чем мы говорили, мало производить просто хорошую технику.
Константин Герцев:
Надо уметь продавать, надо присутствовать на любой допустимой площадке. Я думаю, что руководителю Минского тракторного завода, и речь шла именно о его продукции, Дальний Восток было бы очень полезно посетить.
Дмитрий Харитончик:
Я вам напомню, те цифры, с которых я начал. Мы уже несколько лет подряд показываем значительный рост, в первую очередь по России. И это касается практически всех регионов. Если посмотреть, рост идет и по Дальнему Востоку, и по ближним регионам, это говорит о том, что действительно все-таки говорить о том, что где-то сеть там работает, не работает, наверное, не совсем корректно. Нужно в каждом конкретном случае смотреть, где идет уменьшение, где нет должной динамики. Но пока цифры говорят о том, что сеть работает эффективно, и конечно, она требует совершенствования. И об этом мы договорились.
Кирилл Казаков, СТВ:
Да, мы стали говорить о том, что рынок, собственно говоря, очень большой. И мы не сможем сделать все тракторы для России. Нам приходится конкурировать. Другой вопрос, что мы понимаем, что конкуренты, те же самые китайцы, делают технику не хуже, но политическое решение. Вот даже та привязанность Кожемяко к родине, это все делает очень важное решение в бизнесе.
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