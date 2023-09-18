Партнёры из Китая заинтересовались белорусским кофе – директор Минского городского технопарка
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда санкционное давление коснулось и России, такое серьезное, речь шла о том, что, в принципе, базовыми вещами, товарами первой необходимости мы себя можем обеспечить. Стал вопрос как раз таки в технологии. Речь шла о том, что где-то затормозили в свое время развитие тех или иных направлений. Та же микроэлектроника. Почему россияне, которые долгое время в чем-то нас не поддерживали, неохотно чем-то делились, сейчас ту самую кооперацию в специфической сфере готовы развивать? Потому что есть потребность, запрос. Обратили внимание и на технопарки в том числе. Владимир Александрович, как обстоят дела у вас сейчас, с какими запросами приходят и проходят ли к вам? И если мы говорим о технологиях, которые сейчас критически важные, то это что?
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Я, во-первых, распозиционируюсь: мы работаем с малым и средним сектором предпринимательства. Причем предприниматели производственники, которые занимаются hardwarе, что можно потрогать руками. Выпускают какую-то определенную продукцию. Насчет запроса, который есть к нам. Есть два вида запросов: со стороны предпринимателей, которые есть внутри, которые начинают свой бизнес или продолжают его, собираются развивать. И им нужно решить первую глобальную задачу – где-то зацепиться в хороших условиях. Вот мы эту возможность предоставляем. У нас есть несколько площадок по городу. Самая крупная сейчас развивается: идет реконструкцию на Партизанском, 8. Здесь и традиционное на Солтыса, есть еще перспективные площадки, которые тоже скоро будут реконструироваться. Мы стараемся работать с каждым предприятием, предпринимателем, которые к нам обращаются. Но это не только разместить, это понять его проблемы, помочь их решить, помочь получить доступ к ресурсам и, по возможности, продвинуть на внешний рынок.
Алена Сырова:
Но ресурсы будут охотнее предоставлять тем, чья цель разработка.
Кирилл Казаков:
Но там же налоговые льготы, правильно? Достаточно серьезная налоговая льгота.
Владимир Давидович:
Есть налоговые льготы. Значит, мы не едины, не одни в мире, точнее в Беларуси, во вселенной. У нас есть Великий камень, ПВТ – у них свой клиент – значит это более подрощенное предприятие, если касаться Великого камня. Или это чистое IT, если касаться ПВТ. Хотя там уже не только чистое IT. А у нас свой сегмент, с которым мы работаем. Но мы работаем не только с теми, кто к нам пришел, а с теми, кто в принципе хочет где-то разместиться, зацепиться, мы им помогаем. Ищем другие площадки по городу и тоже стараемся понять их проблемы и решить.
Алена Сырова:
Это какие направления?
Владимир Давидович:
Финансы, ресурсы, кадровые ресурсы, продвижение продукции, консультационные услуги. Помощь – показать, в какие двери постучаться. Где можно сэкономить на банковских процентах, где можно перекредитоваться под меньший процент, где можно получить какую-то технологическую поддержку. То есть кооперация внутри самого технопарка. Но я бы хотел еще сказать о запросе внешнем. Участвуем во многим выставках. Всегда подходят иностранцы, например, вчера была прекрасная выставка в веломанеже, иранцы подходили. У всех есть запрос, но все почему-то пытаются продать, что у них производят, например, на белорусском рынке. А для того, чтобы они хотели купить, их нужно, как минимум, удивить. Наша задача – найти те предприятия или предпринимателей, которые делают нечто такое, что наших зарубежных партнеров удивит.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Вчера чем вы удивили иностранцев?
Владимир Давидович:
Последний пример: вы касались Китая. Наши партнеры из Поднебесной за последний месяц дважды приезжали к нам. Это были представители посольства и представители такой структуры, как центр коммерциализации ШОС, но они позиционируются в Китае и находятся в Китае. Мы познакомились с продукцией некоторых резидентов. И вы удивитесь: и те, и те заинтересовались одним продуктом, который делают у нас в технопарке, делает наша белорусская компания, которая запатентовала этот продукт. И те, и те сокрушались…
Алена Сырова:
А что это за продукт?
Владимир Давидович:
Вот угадайте! Это кофе!
Кирилл Казаков:
Кофе?
Владимир Давидович:
Это кофе.
Георгий Гриц:
Так вроде кофе у нас… Арбузы выращивают, дыни выращивают, а кофе вроде как…
Владимир Давидович:
50 лет никто не претендовал.
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