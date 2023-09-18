Партнёры из Китая заинтересовались белорусским кофе – директор Минского городского технопарка

Алена Сырова, СТВ:

Когда санкционное давление коснулось и России, такое серьезное, речь шла о том, что, в принципе, базовыми вещами, товарами первой необходимости мы себя можем обеспечить. Стал вопрос как раз таки в технологии. Речь шла о том, что где-то затормозили в свое время развитие тех или иных направлений. Та же микроэлектроника. Почему россияне, которые долгое время в чем-то нас не поддерживали, неохотно чем-то делились, сейчас ту самую кооперацию в специфической сфере готовы развивать? Потому что есть потребность, запрос. Обратили внимание и на технопарки в том числе. Владимир Александрович, как обстоят дела у вас сейчас, с какими запросами приходят и проходят ли к вам? И если мы говорим о технологиях, которые сейчас критически важные, то это что?

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Я, во-первых, распозиционируюсь: мы работаем с малым и средним сектором предпринимательства. Причем предприниматели производственники, которые занимаются hardwarе, что можно потрогать руками. Выпускают какую-то определенную продукцию. Насчет запроса, который есть к нам. Есть два вида запросов: со стороны предпринимателей, которые есть внутри, которые начинают свой бизнес или продолжают его, собираются развивать. И им нужно решить первую глобальную задачу – где-то зацепиться в хороших условиях. Вот мы эту возможность предоставляем. У нас есть несколько площадок по городу. Самая крупная сейчас развивается: идет реконструкцию на Партизанском, 8. Здесь и традиционное на Солтыса, есть еще перспективные площадки, которые тоже скоро будут реконструироваться. Мы стараемся работать с каждым предприятием, предпринимателем, которые к нам обращаются. Но это не только разместить, это понять его проблемы, помочь их решить, помочь получить доступ к ресурсам и, по возможности, продвинуть на внешний рынок.

Алена Сырова:

Но ресурсы будут охотнее предоставлять тем, чья цель разработка.

Кирилл Казаков:

Но там же налоговые льготы, правильно? Достаточно серьезная налоговая льгота.