Минский городской технопарк занимает высокие позиции в российских рейтингах – Владимир Давидович

Кирилл Казаков: Владимир Александрович, смотрите. Я тоже понимаю, что технопарки, которые существуют в России, становятся определенным объектом нашего внимания. Вот, например, в прошлом году мэр Минска Владимир Евгеньевич Кухарев ездил в Ульяновск, там было большое течение технопарков. Что вы оттуда берете? Потому что, если там уже с этим работают, мы здесь начинаем работать. Наверняка есть какие-то аспекты условных городов-побратимов или просто наших партнеров, которые мы перенимаем?

Владимир Давидович:

Мы тщательно отслеживаем ситуацию по развитию технопарков Российской Федерации. У них есть ассоциация технопарков и промышленных кластеров, туда входят сотни, а, может быть, и под тысячу участников. Их Госкомитет по науке и технологии меряет наши позиции в их рейтингах. Вот и у нас неплохие позиции, скорее ближе к верхней трети, может быть, даже четверти. Но, что мы можем там взять, что нам не хватает. Например, если брать крупнейший их технопарк, «Сколково», там берем те компетенции, которые нам нужны. Среди наших резидентов мы проводим много конкурсов по республике, в них участвуют предприниматели вне зависимости от положения в стране, будь то Минск, Витебск – где угодно. Победителей в разных номинациях, молодежных, не только молодежных, мы вывозим. Есть такие мероприятия, как Startup Village, это проходит в «Сколково», под Москвой. Участие в самом мероприятии бесплатное, но доехать надо как-то самим.

Кирилл Казаков:

Значит вы по-модному называетесь еще бизнес-ангелами?

Владимир Давидович:

Не совсем, бизнес-ангелы – это те, кто обладает свободными ресурсами, может разместить в каком-то стартапе, в который сам верит. И в чем смысл бизнес-ангела – он дает не только деньги и не столько деньги, сколько компетенции, свои связи, свои умения в продвижении. Потом он вкладывается…