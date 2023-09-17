Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматическое время – период расчленения нашей Беларуси пополам! Мы, белорусы, не бросали соседям обвинения, но всегда помнили. Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты – политиков, все эти годы жаждущих реванша.

Пользуясь случаем, хочу сказать буквально несколько слов своим соседям, а точнее – народам соседних стран. Мы желаем вам только добра, счастья и мира! Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Белорусам чужого не надо. При этом помните (я обращаюсь к народам соседних государств): в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых, на злобу, линий! Она есть, эта линия – государственная граница! И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски.