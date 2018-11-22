Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж

На первичном этапе отсеиваются кандидаты со смутной репутацией, так что биографии у действующих сотрудников без «чёрных пятен». Кроме этого, стажёры попадают под лупу психологов – сдают тесты на стрессоустойчивость и само собой экзаменуются по физподготовке.

Приоритет, как правило, отдают отслужившим в спецназе, на границе или во внутренних войсках. «Бывалые», что называется, «в теме» и уж точно знают, куда идут. Ведь рисковать им приходится чуть ли не каждый день, многие не выдерживают такого давления. Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так» Сегодня бойцы отряда особого назначения выполняют абсолютно разные задачи: от обеспечения порядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований. Сотрудник ОМОН:

Если есть информация, что, возможно, бандит в бронежилете, он может пробить вплоть до 3-его класса защиты. Пистолет ГШ-18.

У каждого вида оружия свое назначение. Например, этот пистолет позволяет вести прицельную стрельбу с дальних дистанций.

Опыт бойцов столичного отряда регулярно приезжают перенять коллеги из других государств. Так, накануне на базе в Уручье спецкурс по задержаниям условного противника прошли подразделения из Катара.

Белорусские реалии их, по меньшей мере, впечатлили.

Эдуард Пестрак, старший инспектор отдела специальной подготовки ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Были дни, когда было очень холодно для них, то работали по полчаса и потом греться обязательно. По плану работы – 8 часов. Это нужны хорошие физические данные. У них час тренировочный, то есть рабочий – минут 10-15 идёт отдыха обязательно. Они считают, что это более правильно, у нас более жёсткие рамки, скажем так. «Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской Для близких сотрудников ОМОНа каждый поход тех на работу – словно тревожный сигнал.

Карина, жена сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Конечно, всегда волнуешься за него, когда уходит на работу. Мы всё время на телефоне, знаем, что где происходит. Каждый раз, скрывая под маской лицо, они уходят на задание. Чётко выполняют приказ, без оглядки назад. Ведь почти каждый уверен – в тылу поддержат. Карина – уже пять лет на боевом посту.

Всё это время она пытается смириться с тревогой. Тревогой за мужа. Вот такая смесь любви и гордости. Кто-то скажет – романтика, но нет ничего сильнее чувства, чем просто каждый вечер встречать папу и мужа с работы. Карина, жена сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Дочке нашей уже 3 года. Она у нас делает кувырки, пытается в бокс играть, борьба у неё здесь идёт. То есть, папа, видимо, пока мама на работе и они остаются вдвоём… Она уже кое-что знает. Как только услышит, что ключ в дверь вставляется, она сразу побежала: «Папа»», – целует его.

Виталия с лёгкостью можно обвинить в амбивалентности. Нет, он не какой-то там хамелеон. Просто привык везде поступать по совести. Дома он – ласковый и нежный, а на работе – зверь, где главный инстинкт – справедливость. Это не его две крайности – это его два полюса жизни.

Виталий, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Естественно, дома ты будешь более лояльный и любящий, но на работе ты должен выполнять обязанности. Даже, если ты супердобрый, ты же не сможешь пройти мимо преступления, правонарушения, оставить людей в беде. Сотруднику ОМОНа ломали уши 15 раз: «Лет с 14 начиная. Не было времени их залечивать» Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома Об увлечениях Александра Щуревича знают даже за пределами страны. На чемпионате мира по футболу среди полицейских главный приз достался белорусской команде из ОМОНа.

Голов в Голландии тогда прилично назабивали, рассказывает милиционер. В мини-футболе, хоть и нет ярко выраженной позиции, всё же любит играть в защите – по понятным причинам. А владение мячом с детства тренировал, глядя на профессионалов.

Александр Щуревич, командир оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Был такой Прокопенко – он, действительно, легенда белорусского футбола. В большом футболе переживаю за команду «Динамо-Минск». Если же есть возможность, обязательно посещаю с семьей стадион для того, чтобы поболеть. Правда, болеть, в прямом смысле, сотрудникам спецподразделения попросту некогда. Они живут исключительно по боевому расписанию.