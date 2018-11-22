Женщина-ОМОНовец: «Макияж позволителен в нашей работе, без красных губ и закрученных ресниц»

В яблочко – именно так описывает, казалось бы, не женский выбор Екатерина. Она – сотрудник ОМОН. Её пули никогда не попадают «в молоко», а сила удара не уступает мужскому. Показать её лицо крупным планом, по понятным причинам, мы не можем. Но девушка согласилась рассказать о всех гранях профессии.
Екатерина, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Макияж позволителен в нашей работе, естественно, без ярких тонов, красных губ и закрученных ресниц.
Маникюр нам разрешается, но тоже пастельных тонов, не сильно яркий, без длинных ногтей, потому что в нашей работе это мешать будет.
Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж