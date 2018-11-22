Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев. «9 рота» – культовый фильм, который трогает даже видавшего виды подполковника.

Он среди тех, кто держал ту самую легендарную высоту 3234 и, действительно, прочувствовал на себе, что такое не пасть духом.

Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

По сюжету фильма остался один человек в живых, это не совсем так. Всё-таки,Бондарчук снимал художественную картину, чтобы, может, людям интереснее было, а в реальной обстановке из 39 героев, не постесняюсь этого слова, героев-десантников, юных бойцов, осталось 9 человек уцелевших. Многое в картине Фёдора Бондарчука – художественный вымысел, откровенничает подполковник – участник реальных боевых событий. Например, подмога долететь туда не могла. Высота находилась на территории Пакистана. Когда началось нападение, Сергей Давидович находился в нескольких километрах ниже по склону горы.

Сергей Давидович:

Вовремя подоспели – разведвзвод. Выносили раненых, убитых, всё спускали на себе. И продолжили держать эту высоту уже силами (командир сформировал) из резервных взводов. После Афганистана Сергей Викторович оказался в строю минского ОМОНа. В конце 80-ых отряды особого назначения начали создавать по инициативе советского МВД. Многие из этих парней на фотографиях – уже на пенсии.