«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

Реальных историй из будней ОМОНа хватило бы на многосерийный блокбастер. Эта – из последних «громких» операций.

Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

26 июня мы находились на суточном дежурстве, примерно в 18:40 поступила информация, что неизвестный гражданин ведёт беспорядочную стрельбу на улице Орловской. Когда подходили к подъезду, услышали хлопок и звук разбитого стекла.

В качестве мишеней злоумышленника – припаркованные авто и прохожие. Ситуация, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. Правоохранители вызвали подкрепление как раз для такого особого назначения. Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Постоянно угрожал нам, говорил, что сожжёт нас и о том, что кто первый войдёт, он вспорет ему живот. Оперативный план захвата был разработан на месте. В машине засел снайпер – он держал стрелка на прицеле.

В это время группа пыталась покорить приваренную намертво дверь. Но металлическая конструкция не сдавалась. И тогда приступили к плану «Б».

И здесь главная задача: с одной стороны, не спугнуть стрелка, с другой – усыпить его бдительность. Специальным устройством через стены сканировали его местонахождение.

А дальше – штурм – самая важная фаза операции. Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Два выстрела при входе в комнату, светозвуковых, чтобы дезориентировать преступника, но он продолжал держать оружие в нашем направлении. Поэтому я произвёл два травматических выстрела резиновыми пулями из бесствольного пистолета.