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Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт

22 ноября 2018 17:58
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Будни элитного спецподразделения. Чтобы в реальной операции всё шло по плану, как в кульминации телевизионной криминальной саги, нужно отшлифовать каждую деталь, каждый удар и приём. Поэтому даже к учебному бою в ОМОН тщательно готовятся. Шлемы, противоударные щиты, оружие и, конечно, – бронежилеты. Всё нужно протестировать, причём несколько раз.

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-1

По сценарию тренировки, бойцам ОМОНа нужно задержать торговца оружием.

Сделать это необходимо оперативно и главное, слаженно. Быть готовыми к любой неожиданности – правило из первого параграфа, которое каждый из них усваивает ещё на начальном этапе службы в подразделении.

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-4

Внезапно группу начинают обстреливать из грузовика. Условные бандиты пытаются придерживаться стратегии внезапности. Но тут же натыкаются на суровый кулак бойцов. В ОМОНе знают, как дать точный ответ.

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-7

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-9

Руслан, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
На занятиях отрабатываем постоянно – это, в основном, физическая подготовка и занятия по задержанию автотранспорта, задержания в здании, на открытой местности на улице. Периодически дополняем задержанием в лесополосе, с участием группы прикрытия, снайперов, блокирования.

По сценарию этой тренировки, действия проходят в черте города.

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-12

Диверсанты захватили заложников.

К выполнению учебно-боевой задачи привлекают ОМОН.

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-15

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт-17

Основная цель – отработать взаимодействие силовых структур со спасателями и медиками в условиях изменчивой обстановки в городе.

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# Милиция Беларуси # общество

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