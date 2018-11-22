Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт

Будни элитного спецподразделения. Чтобы в реальной операции всё шло по плану, как в кульминации телевизионной криминальной саги, нужно отшлифовать каждую деталь, каждый удар и приём. Поэтому даже к учебному бою в ОМОН тщательно готовятся. Шлемы, противоударные щиты, оружие и, конечно, – бронежилеты. Всё нужно протестировать, причём несколько раз.

Сделать это необходимо оперативно и главное, слаженно. Быть готовыми к любой неожиданности – правило из первого параграфа, которое каждый из них усваивает ещё на начальном этапе службы в подразделении.

По сценарию тренировки, бойцам ОМОНа нужно задержать торговца оружием.

Внезапно группу начинают обстреливать из грузовика. Условные бандиты пытаются придерживаться стратегии внезапности. Но тут же натыкаются на суровый кулак бойцов. В ОМОНе знают, как дать точный ответ.

Руслан, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

На занятиях отрабатываем постоянно – это, в основном, физическая подготовка и занятия по задержанию автотранспорта, задержания в здании, на открытой местности – на улице. Периодически дополняем задержанием в лесополосе, с участием группы прикрытия, снайперов, блокирования.

По сценарию этой тренировки, действия проходят в черте города.