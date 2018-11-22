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Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома

22 ноября 2018 20:49
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Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий.

Вот, например, полоса препятствий.

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома-1

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома-3

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома-5

На работу ушло всего несколько дней.

Детали сделаны из подручных средств: губка, мочалки, песок, пластилин, детские игрушки.

Помогают изобретательному папе сыновья, на это уходит каждая свободная минута.

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома-8

Александр Трепачёв, младший инспектор связи ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Это и стенды, и поделки, всё тематического плана. Делал даже большой макет, как правильно детям двигаться из дома в детский сад и обратно с родителями. Это всё полностью описывалась и даже там частично чуть-чуть школу захватили.

О благотворительном контексте своего хобби мужчина умалчивает.

Но его творческие произведения становятся экспонатами в детских домах.

Пожарная часть, вулкан, аэропорт – коллекция расширяется едва ли не ежедневно.

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома-11

Александр Трепачёв:
Моя мечта с детства сбылась, я сделал карту звёздного неба.

Там было использовано 247 диодов, каждое созвездие можно включить отдельно.

Детям – это шикарно, когда приходят на астрономию, их затягивает уже только одно, что это всё светится.

Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж

# Милиция Беларуси # общество # Александр Трепачёв

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