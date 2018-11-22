Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома

Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий.
Вот, например, полоса препятствий.
Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий.
Вот, например, полоса препятствий.
На работу ушло всего несколько дней.
Детали сделаны из подручных средств: губка, мочалки, песок, пластилин, детские игрушки.
Помогают изобретательному папе сыновья, на это уходит каждая свободная минута.
Александр Трепачёв, младший инспектор связи ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Это и стенды, и поделки, всё тематического плана. Делал даже большой макет, как правильно детям двигаться из дома в детский сад и обратно с родителями. Это всё полностью описывалась и даже там частично чуть-чуть школу захватили.
О благотворительном контексте своего хобби мужчина умалчивает.
Но его творческие произведения становятся экспонатами в детских домах.
Пожарная часть, вулкан, аэропорт – коллекция расширяется едва ли не ежедневно.
Александр Трепачёв:
Моя мечта с детства сбылась, я сделал карту звёздного неба.
Там было использовано 247 диодов, каждое созвездие можно включить отдельно.
Детям – это шикарно, когда приходят на астрономию, их затягивает уже только одно, что это всё светится.