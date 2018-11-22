Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома

Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий. Вот, например, полоса препятствий.

На работу ушло всего несколько дней. Детали сделаны из подручных средств: губка, мочалки, песок, пластилин, детские игрушки. Помогают изобретательному папе сыновья, на это уходит каждая свободная минута.

Александр Трепачёв, младший инспектор связи ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Это и стенды, и поделки, всё тематического плана. Делал даже большой макет, как правильно детям двигаться из дома в детский сад и обратно с родителями. Это всё полностью описывалась и даже там частично чуть-чуть школу захватили. О благотворительном контексте своего хобби мужчина умалчивает. Но его творческие произведения становятся экспонатами в детских домах. Пожарная часть, вулкан, аэропорт – коллекция расширяется едва ли не ежедневно.