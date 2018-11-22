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«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН

22 ноября 2018 19:14
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Яна – сотрудник ОМОН. Семь лет она была на другой дистанции, препятствием к любимой работе стал не менее приятный барьер – дважды материнство.

И вот она снова на тренировочной полосе.

«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН-1

Девушка в погонах уверена: между двумя призваниями можно виртуозно соблюдать баланс. Главное, относиться к этим делам с полной боевой выкладкой.

«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН-4

Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Я оба декретных достаточно активно провела, продолжала заниматься спортом, в соревнованиях участвовала, поэтому по возвращении сюда с физподготовкой точно проблем нет.

Тренировки – неотъемлемая часть самосовершенствования.

«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН-7

Оперативность, скорость и выносливость – качества-спутники каждого сотрудника, без привязки к гендерному разделению.

Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Нормальная я девочка была. Девочка, как девочка, играла с куклами, всё, как положено.

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# Милиция Беларуси # общество

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