«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН

Яна – сотрудник ОМОН. Семь лет она была на другой дистанции, препятствием к любимой работе стал не менее приятный барьер – дважды материнство. И вот она снова на тренировочной полосе.

Девушка в погонах уверена: между двумя призваниями можно виртуозно соблюдать баланс. Главное, относиться к этим делам с полной боевой выкладкой.

Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Я оба декретных достаточно активно провела, продолжала заниматься спортом, в соревнованиях участвовала, поэтому по возвращении сюда с физподготовкой точно проблем нет. Тренировки – неотъемлемая часть самосовершенствования.